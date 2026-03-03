정부 "현재 중동 우리 국민 피해 없어"…군 수송기도 검토

▲ 김민석 국무총리가 3일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

미국·이스라엘과 이란 사이의 교전으로 중동 일대에 위기가 고조되는 가운데 정부는 오늘(3일) 열린 국무회의에서 대응 방안을 논의했습니다.김민석 국무총리는 오늘 오전 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 각 부처의 보고를 받고 "재외국민 보호가 최우선 과제"라며 "해당 국가의 상주 국민에 대한 여러 대응, 대피에 대한 방책을 특히 잘 준비해달라"고 당부했습니다.이어 "국방부에선 군 수송기 등(으로) 유사시에 철저 대비 중이라고 장관이 회의 때 말씀해주셨는데 대통령 귀국 후 언제든 상황 즉각 대응할 수 있도록 준비해달라"고 당부했습니다.또 "경제 분야는 재정경제부 중심으로 시장, 수출 대응을 잘해달라"며 "(상황이) 중기화할 전망이 있을 수 있는 만큼, KDI(한국개발연구원) 등 국책 연구원들도 바짝 긴장하고 대응해달라"고 주문했습니다.김진아 외교부 제2차관은 "외교부는 재외국민보호대책본부를 설치해 총력을 기울이고 있다"며 "다행히 현재까지 우리 국민의 피해는 없는 것으로 파악된다"고 설명했습니다.이어 "(교민의) 안전 지역 이동, 귀국편 등 다각도로 (조치를) 검토 중"이라며 "이란·이스라엘 교민의 안전을 확인하면서 신속대응팀을 가동하고, 역내 다른 국가에 체류 중인 국민의 안전에 대해서도 영사 조력을 아끼지 않겠다"고 강조했습니다.구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관도 "중동은 상황 전개의 불확실성이 큰 상황"이라며 "장기화 가능성을 염두에 두고 대책을 마련하고 있다"고 설명했습니다.이어 "국제에너지, 경제상황·공급망, 금융시장반으로 (팀을) 나눠 대응 중"이라며 "국내외 금융 시장과 경제 상황을 철저히 점검해 국민이 불안해하시는 일이 없도록 대처해나갈 것"이라고 강조했습니다.그러면서 "충분한 국내 비축유 물량 등 수급 대응력을 갖추고 있지만 호르무즈 해협 불안 가능성 등으로 금융·에너지의 변동 확대 가능성 있기 때문에 철저히 대응하도록 하겠다"고 거듭 강조했습니다.(사진=연합뉴스)