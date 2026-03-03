'공천헌금' 강선우 구속심사 출석 "심려 끼쳐 죄송…성실 소명"

▲ '1억 공천헌금' 의혹을 받는 무소속 강선우 의원이 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.

김경 전 서울시의원에게 1억 원을 수수한 혐의를 받는 무소속 강선우 의원이 오늘(3일) 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석했습니다.공천헌금 수수 정황을 같은 더불어민주당 소속이던 김병기 의원에게 털어놓으며 "살려달라"고 말하는 녹취가 지난해 말 공개된 지 두 달에 구속 기로에 선 것입니다.서울중앙지법 이종록 영장전담 부장판사는 오후 2시 30분 정치자금법 및 청탁금지법 위반, 형법상 배임수재 혐의를 받는 강 의원의 영장실질심사를 열었습니다.오후 2시 16분 법원에 도착한 강 의원은 "이런 일로 국민께 심려를 끼쳐 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "법정에서 성실하게 소명하도록 하겠다"고 말한 뒤 영장법정으로 향했습니다.강 의원은 지방선거를 앞둔 2022년 1월 용산구 한 호텔에서 김 전 시의원으로부터 쇼핑백에 든 1억 원을 받은 혐의를 받습니다.하지만 강 의원이 혐의를 완강히 부인하는 만큼, 영장심사에서 치열한 다툼이 예상됩니다.(사진=연합뉴스)