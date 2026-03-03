"왜 이렇게 요란해"…'틈만나면' 유재석X유연석X추성훈X김동현, 목도리도마뱀 비주얼 '폭소'

'틈만 나면,' 유재석, 유연석, 추성훈, 김동현이 '승부욕 과다' 목도리도마뱀 4형제로 변신한다.



3일 방송될 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 격투기 선수 출신 방송인 추성훈, 김동현이 은평구 일대에 배꼽 잡는 웃음 바이러스를 전파한다.



이날 유재석, 유연석, 추성훈, 김동현은 피지컬을 총동원한 한판 승부에 나선다. 이번 미션은 미용실 중화받침대로 탁구공을 받는 '핑퐁! 넥 캐치'. 네 사람은 목도리도마뱀을 연상케 하는 턱받이 장착 비주얼로 시작부터 웃음보를 자극한다.



이때 추성훈은 공만 띄웠다 하면 온몸으로 돌진, 야생 사자 같은 몸놀림으로 미용실을 발칵 뒤집는다. 급기야 추성훈이 공을 쫓던 나머지 카메라를 와락 덮쳐버리자, 유재석은 "오늘 조심해. 몇 명 박을 수도 있어"라며 안전을 당부해 폭소를 유발한다.



그런가 하면 김동현이 얍삽한 임기응변으로 흐름을 뒤흔든다. 김동현이 온몸으로 공을 받는 정공법 대신 중화받침대를 펼쳐 공을 쉽게 받으려는 얍삽 플레이를 선보인 것. 하지만 게임 베테랑 유재석의 눈을 피할 수는 없는 법. 유재석은 "김봉, 왜 이렇게 반칙을 하는 거야"라며 김동현의 본명까지 소환하며 일갈해 현장을 웃음바다로 만든다.



이때 추성훈까지 혼돈의 플레이에 합세, 엉덩방아를 찧으며 연신 몸개그를 연발하자, 유재석은 "게임을 왜들 요란하게 하는 거야!"라며 아우성쳤다는 후문이다.



과연 미용실을 발칵 뒤집은 추성훈, 김동현의 피지컬 200% 플레이는 성공할 수 있을지, 유재석, 유연석, 추성훈, 김동현의 아드레날린 폭발할 탁구공 사수 대작전은 3일 화요일 밤 9시 방송될 '틈만 나면,'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)