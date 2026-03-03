뉴스
이 대통령 필리핀 도착…곧 마르코스 대통령과 정상회담

강청완 기자
작성 2026.03.03 14:08
이 대통령 필리핀 도착…곧 마르코스 대통령과 정상회담
▲ 이재명 대통령(오른쪽)과 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령

이재명 대통령이 국빈 자격으로 필리핀 마닐라에 도착했습니다.

이 대통령은 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 대통령과의 정상회담, 공동언론발표, 국빈만찬 등의 일정을 연이어 소화합니다.

두 정상은 작년 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 가졌던 정상회담 이후 약 4개월 만에 재회합니다.

회담에서는 이날로 정확히 수교 77주년을 맞는 양국의 경제적 협력을 미래지향적으로 확대하는 방안이 논의될 것으로 전망됩니다.

특히 원전과 조선, 핵심 광물 등 유망 분야에서도 양국이 협력할 수 있을 것으로 기대됩니다.

필리핀이 한국전쟁 당시 아시아 최대 규모 참전국이라는 점을 고려한 보훈 일정도 준비됐습니다.

정상회담 전 이 대통령은 필리핀에서 국부(國父)로 추앙받는 독립운동가 호세 리잘의 기념비를 찾아 헌화합니다.

방문 이틀 차인 4일에는 첫 일정으로 국립묘지인 마닐라 '영웅 묘지'를 방문해 한국전 참전 기념비에 헌화하고 생존 참전용사와 후손들을 만날 예정입니다.

이 대통령은 이어 한·필리핀 비즈니스 포럼에 참석해 양국 기업인을 격려한 뒤 동포들과 오찬 간담회를 끝으로 3박 4일간의 동남아시아 순방을 마무리합니다.

(사진=연합뉴스)
강청완 기자 사진
강청완 기자페이지 바로가기
