'센티멘탈 밸류', 4만 돌파…오스카 남우조연상 예측 1순위

영화 '센티멘탈 밸류'(Sentimental Value)가 개봉 13일 차에 4만 관객을 돌파했다.'센티멘탈 밸류'는 영화감독 아버지와 두 딸이, 한 편의 영화를 계기로 다시 묶이며 이해할 수 없었던 자신과 서로를 마주하는 이야기로, 제78회 칸영화제 경쟁부문에 초청되어 심사위원대상을 수상했다. '사랑할 땐 누구나 최악이 된다'로 국내에서 뜨거운 반응을 얻은 요아킴 트리에 감독과 레나테 레인스베 배우가 다시 만나 더욱 화제가 된 작품이다. 여기에 엘 패닝, 스텔란 스카스가드 등 스타 배우진이 합세했다.'센티멘탈 밸류'는 제98회 아카데미 작품상, 감독상, 각본상, 여우주연상, 남우조연상, 여우조연상(2인 각각), 국제장편영화상, 편집상까지 총 9개 후보에 올랐으며, 영화의 주요 출연진 네 명이 모두 연기상 후보에 올라 더욱 스포트라이트를 받고 있다.이 중 수상이 유력한 건 2개 부문이다. 유수의 매체들은 '센티멘탈 밸류'가 남우조연상과 국제장편영화상 수상이 유력한 것으로 예측하고 있다. 생애 첫 아카데미 후보에 오른 스텔란 스카스가드는 이미 골든글로브 시상식에서 남우조연상을 수상한 바 있다. 경합이 계속되고 있는 국제장편영화상의 경우, 영국 아카데미 시상식에서 '센티멘탈 밸류'가 수상하면서 승기를 잡았다.수상 예측 전문 사이트인 Gold Derby에 따르면, 전문가들과 에디터 등이 참여한 설문에서 스텔란 스카스가드가 남우조연상 수상 1순위(56.5%)로, '센티멘탈 밸류'가 국제장편영화상 수상 1순위(66.16%)로 집계되고 있다.아카데미 시상식은 오는 15일 미국 LA 돌비극장에서 열린다.(SBS연예뉴스 김지혜 에디터)