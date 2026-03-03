뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

쿠팡앱 이용자 수 석 달째 감소…정보 유출 사태 후 127만 명 줄어

이성훈 기자
작성 2026.03.03 11:42 조회수
쿠팡앱 이용자 수 석 달째 감소…정보 유출 사태 후 127만 명 줄어
▲ 서울의 한 쿠팡 센터 모습

쿠팡 앱 이용자 수가 지난해 말 대규모 개인정보 유출 사태 이후 3개월 연속 감소한 것으로 나타났습니다.

오늘(3일) 리테일 분석 서비스 와이즈앱·리테일에 따르면 지난달 쿠팡의 월간 활성 이용자 수(MAU)는 3천312만 3천43명으로, 1월(3천318만 863명)보다 0.2% 감소했습니다.

쿠팡 앱 이용자 수는 지난해 11월 말 개인정보 유출 사실이 알려진 이후 석 달 연속 줄어드는 추세입니다.

개인정보 유출 사태 이전인 지난해 11월 MAU와 비교하면 지난달 이용자 수는 127만 5천364명(3.7%) 감소했습니다.

감소 폭은 다소 둔화했습니다.

지난해 12월 0.3%였던 감소율은 올해 1월 3.2%까지 확대됐다가, 2월에는 0.2%로 축소됐습니다.

지난달 27일 쿠팡의 모회사 쿠팡 Inc는 2025년 4분기 실적 발표에서 개인정보 유출 사태가 지난해 4분기 활성 고객 수와 와우(WOW) 멤버십, 수익성에 부정적인 영향을 미친 것으로 추정된다고 밝혔습니다.

다만, 최근 실적을 보면 성장률에 대한 영향은 안정화됐으며, 올해 1분기부터는 회복 조짐이 나타나고 있다고 설명했습니다.

지난달 주요 종합몰 앱 이용자 수를 보면 알리익스프레스(-4.4%), 테무(-0.9%) 등 중국계 이커머스(C커머스)를 비롯해 11번가(-8.7%), GS SHOP(-5.7%)의 감소 폭이 컸습니다.

반면 네이버플러스스토어(5.9%)와 CJ온스타일(15.8%)은 이용자 수가 큰 폭으로 증가한 것으로 집계됐습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지