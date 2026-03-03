쿠팡앱 이용자 수 석 달째 감소…정보 유출 사태 후 127만 명 줄어

▲ 서울의 한 쿠팡 센터 모습

쿠팡 앱 이용자 수가 지난해 말 대규모 개인정보 유출 사태 이후 3개월 연속 감소한 것으로 나타났습니다.오늘(3일) 리테일 분석 서비스 와이즈앱·리테일에 따르면 지난달 쿠팡의 월간 활성 이용자 수(MAU)는 3천312만 3천43명으로, 1월(3천318만 863명)보다 0.2% 감소했습니다.쿠팡 앱 이용자 수는 지난해 11월 말 개인정보 유출 사실이 알려진 이후 석 달 연속 줄어드는 추세입니다.개인정보 유출 사태 이전인 지난해 11월 MAU와 비교하면 지난달 이용자 수는 127만 5천364명(3.7%) 감소했습니다.감소 폭은 다소 둔화했습니다.지난해 12월 0.3%였던 감소율은 올해 1월 3.2%까지 확대됐다가, 2월에는 0.2%로 축소됐습니다.지난달 27일 쿠팡의 모회사 쿠팡 Inc는 2025년 4분기 실적 발표에서 개인정보 유출 사태가 지난해 4분기 활성 고객 수와 와우(WOW) 멤버십, 수익성에 부정적인 영향을 미친 것으로 추정된다고 밝혔습니다.다만, 최근 실적을 보면 성장률에 대한 영향은 안정화됐으며, 올해 1분기부터는 회복 조짐이 나타나고 있다고 설명했습니다.지난달 주요 종합몰 앱 이용자 수를 보면 알리익스프레스(-4.4%), 테무(-0.9%) 등 중국계 이커머스(C커머스)를 비롯해 11번가(-8.7%), GS SHOP(-5.7%)의 감소 폭이 컸습니다.반면 네이버플러스스토어(5.9%)와 CJ온스타일(15.8%)은 이용자 수가 큰 폭으로 증가한 것으로 집계됐습니다.(사진=연합뉴스)