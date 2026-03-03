뉴스
박성현, 4월 KLPGA 투어 국내 개막전 출전

하성룡 기자
작성 2026.03.03 11:36 조회수
박성현, 4월 KLPGA 투어 국내 개막전 출전
▲ 박성현

여자 골프 전 세계 랭킹 1위 박성현이 한국여자프로골프, KLPGA 투어 2026시즌 국내 개막전에 출전합니다.

박성현의 매니지먼트 회사인 세마스포츠마케팅은 "박성현이 4월 2일부터 나흘간 경기도 여주시 더 시에나 벨루토CC에서 열리는 KLPGA 투어 더 시에나오픈에 초청 선수 자격으로 출전한다"고 발표했습니다.

KLPGA 투어 2026시즌은 3월 태국에서 열리는 리쥬란 챔피언십으로 개막하며, 국내 첫 대회가 더 시에나오픈입니다.

올해 미국여자프로골프, LPGA 2부 투어에서 활약할 예정인 박성현은 "많은 팬 앞에서 시즌을 시작하면 큰 에너지를 받을 수 있을 것 같다"며 "그 에너지로 올 시즌 경기들을 이어 나갈 수 있을 것이라는 기대감이 크다"고 소감을 밝혔습니다.

2월 골프 의류 브랜드 더 시에나 라이프와 후원 계약을 맺은 박성현은 LPGA 투어에서 메이저 2승을 포함해 7승을 거뒀고 KLPGA 정규 투어에서도 10승을 따냈습니다.

(사진=세마스포츠마케팅 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
