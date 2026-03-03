블랙핑크 지수 "이번 앨범 키워드는 성장…섬세한 조율 필요했다"

이미지 확대하기

그룹 블랙핑크의 지수가 해외 명품 주얼리 브랜드 앰버서더로서 화보와 인터뷰를 공개했다.에스콰이어의 프리미엄 별책 화보를 공개한 지수는 지난달 27일, 미니앨범 <데드라인(DEADLINE)>으로 돌아온 과정을 솔직히 공개했다.3년 5개월 만에 블랙핑크 완전체로 컴백한 소감을 묻는 질문에 지수는 "서로 다른 시간을 보내다 다시 모여 작업을 하다 보니 섬세하게 조율해야 했다. 지금의 블랙핑크를 잘 담아냈다고 생각한다"라고 설명했다.또 지수는 "개인적으로 이번 앨범을 '성장'이라는 키워드로 표현할 수도 있을 것 같다."라고 답했다.바쁠수록 오히려 음악으로 생각을 정리한다는 지수는 "작사를 한다거나 음을 흥얼거리다가 좋은 멜로디나 가사가 나오면 얼른 기록한다. (아티스트로서) 어떤 거창한 목표를 세워두는 편은 아니다. 지금 하고 있는 일들을 너무 급하게 넘기지 않고, 저만의 속도로 잔잔하게 이어가고 싶다."라고 답했다.지수는 음악 작업뿐만 아니라 연기 활동에도 꾸준히 힘을 쏟고 있다. 3월 6일 공개되는 넷플릭스 시리즈 <월간남친>의 주연 '서미래'역으로 참여한 것.지수는 "가상 연애 시뮬레이션이라는 판타지적인 설정이 있지만, 인물들이 느끼는 감정이나 관계는 굉장히 현실적으로 다가오는 작품이에요. 요즘 기술 발전 속도를 생각하면 <월간남친>속 설정이 완전히 비현실적으로만 느껴지지도 않았던 점이 재미있게 다가왔다."고 털어놨다.지수의 인터뷰와 화보는 <에스콰이어> 더 빅 블랙 북과 웹사이트에서 확인할 수 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)