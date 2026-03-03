뉴스
[자막뉴스] 하메네이 사망에 "트럼프 땡큐"…거리로 나와 '트럼프 댄스' 추는 이란인들

이현영 기자
미국과 이스라엘의 공습으로 이란의 최고 지도자 아야톨라 하메네이가 사망했다는 소식이 전해진 후 춤을 추며 환호하는 이란인들의 영상이 SNS에 잇따라 올라오고 있습니다.

미국 뉴욕포스트 등은 "이란인들이 하메네이를 제거해 준 도널드 트럼프 대통령에게 감사를 표하며 '트럼프 댄스'를 추고 있다"고 전했습니다.

하메네이가 숨진 뒤 전 세계 수많은 이란인이 도널드 트럼프 대통령의 시그니처 춤 동작을 따라하는 모습이 담긴 영상들을 SNS에 게시했습니다.

이는 팔을 양 옆으로 흔드는 춤으로, 트럼프가 대통령 후보이던 당시 집회에서 선보인 뒤 트럼프 대통령의 '시그니처 춤'이 됐습니다.

이란 출신 활동가 사나 에브라히미는 하메네이 사망 당일인 지난달 28일 자신의 엑스 계정에 이 춤을 추는 영상을 올렸습니다.

에브라히미는 그러면서 "독재자이자 살인자인 하메네이가 죽었다"며 "오늘은 인생 최고의 날"이라고 썼는데, 이 영상은 3000만 회 가까이 조회되며 큰 화제를 모았습니다.

또 다른 여성은 "모든 이란인들이 이러하다"며 'YMCA' 음악에 같은 춤을 추는 영상을 게시했습니다.

이밖에도 수십 명의 이란인들이 "하메네이를 제거해 준 미국 대통령에게 감사하는 마음으로 트럼프 댄스 챌린지에 도전한다"며 함께 서서 트럼프의 '시그니처 춤'을 추는 영상도 게시됐습니다.

또 뉴욕 타임스스퀘어와 로스앤젤레스 웨스트우드 등에서도 이란계 미국인, 이란인들이 깃발을 흔들고 춤을 추며 기쁨을 표하는 장면도 포착됐습니다.

앞서 지난달 28일 미국과 이스라엘의 대이란 군사공격 과정에서 이란의 최고지도자 하메네이와 딸, 사위, 손녀 등 가족 4명이 사망했습니다.

(취재: 이현영/ 영상편집: 김나온/ 디자인:이정주/제작: 디지털뉴스부)
