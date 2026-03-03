한병도 "TK·충남대전 통합 함께해야…기회 놓치면 국힘 책임"

▲ 더불어민주당 한병도 원내대표가 2일 국회에서 현안 관련 기자간담회를 하고 있다.

더불어민주당 한병도 원내대표는 오늘(3일) "대구·경북과 충남·대전은 함께 통합으로 가야 한다"고 밝혔습니다.한 원내대표는 오늘 국회에서 열린 원내대책회의에서 "이 절호의 기회를 놓친다면 그 책임은 모두 국민의힘에 있다는 점을 분명하게 밝힌다"며 이같이 말했습니다.한 원내대표는 "대구·경북 통합을 하자고 했다가 찬성했다가 반대했다가 오락가락하면서 본회의 상정을 막은 것은 다름 아닌 국민의힘"이라고 지적했습니다.그러면서 "아무런 명분도 없이 그저 발목잡기에 불과한 필리버스터를 시작한 것도 가당치 않은데 갑자기 대구·경북 통합법 처리를 요구하면서 마치 민주당이 반대하는 것처럼 억지와 궤변을 늘어놓았다"고 말했습니다.한 원내대표는 "충남·대전도 마찬가지"라며 "처음에는 자신들이 먼저 하자고 했다가 다시 반대로 돌아서 몽니를 부리는 건 국민의힘 단체장과 지방의회"라고 비판했습니다.국회는 지난 1일 본회의에서 전남·광주 행정통합 특별법을 여당 주도로 의결했습니다.국민의힘은 당시 대구·경북 행정통합 특별법 처리 협조를 요구하며 전남·광주 행정통합 특별법에 대한 필리버스터를 철회했습니다.민주당은 대구·경북뿐 아니라 충남·대전 통합도 함께 추진해야 한다며 국민의힘에 당론 채택을 요구하고 있습니다.(사진=연합뉴스)