중동 발묶인 관광객 100만 명…"숙식비 다 내주겠다" 파격 조치

미국의 이란 공습으로 중동 하늘길이 마비되면서 현지 관광객 피해가 속출하고 있습니다.



뉴욕타임스 보도에 따르면 지난달 28일 공습 개시 이후 두바이 국제공항이 폐쇄되는 등 중동 지역 항공편이 1만 편 넘게 취소됐고 여행객 100만여 명이 피해를 입었습니다.



특히 주요 관광지인 아랍에미리트 두바이 등에선 항공편 취소에 따른 피해가 잇따르자, 아랍에미리트 정부는 자국에 발이 묶인 외국인 관광객들을 상대로 체류비를 전부 지원하는 행정 명령을 내렸습니다.



모하메드 빈 자예드 아랍에미리트 대통령의 지시에 따라 숙박비와 식비는 물론, 귀국 항공권 비용과 긴급 비자 발급 비용 등 자국 내 모든 관광객들의 체류 비용을 지원하기로 한 겁니다.



하지만 영국 일간 가디언은 일부 호텔들이 추가 비용을 요구하면서 현장에선 혼란이 빚어지고 있다고 보도하기도 했습니다.



두바이 내 일부 부유층은 사설 보안업체를 고용해 오만이나 사우디아라비아 등 인접국까지 육로로 이동해 빠져나가는 등 탈출에 나서기도 했습니다.



한 전세기 중개업체는 오만의 수도 무스카토에서 튀르키예 이스탄불로 향하는 소형 전세기 항공편 가격을 평소 가격의 3배에 달하는 1억 4천만 원 선으로 높이기도 했습니다.



사우디 리야드에서 유럽으로 향하는 전세기 항공편 가격은 5억 원 넘게 시세가 형성되기도 했습니다.



업계 관계자들은 전세기 운용사들이 안전상의 이유로 운항을 기피하고 있으며, 이 때문에 항공편 공급이 턱없이 부족해 가격이 크게 오른 상황이라고 전했습니다.



