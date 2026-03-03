정부 "비축유 충분…해협 봉쇄 대비해 중동 외 물량 확보 추진"

▲ 김진아 외교부 2차관(오른쪽)과 이형일 재정경제부 1차관이 2일 서울 종로구 정부서울청사 합동브리핑실에서 '중동 상황점검 관련 긴급 관계부처회의' 브리핑에 참석하고 있다.

정부는 오늘(3일) '중동 사태'와 관련해 이형일 재정경제부 1차관 주재로 '관계기관 합동 비상대응반' 회의를 열고 국내외 금융시장과 실물경제에 미치는 영향을 점검했습니다.정부는 국내외 에너지시장과 금융시장을 24시간 모니터링하고, 이상 징후가 발생할 경우 관계기관 간 공조를 통해 '100조 원+α' 규모의 시장안정프로그램으로 필요한 조치를 신속히 취하기로 했습니다.아울러 투자자들의 불안 심리에 편승한 가짜뉴스 유포 등 불공정 행위에 대해서는 '원-스트라이크 아웃'의 무관용 원칙을 적용해 엄단하겠다고 밝혔습니다.에너지 수급과 관련해선 "호르무즈 해협을 둘러싼 긴장감이 고조되고 있지만 현재까지 중동지역 우리 선박의 안전 관련 특이동향은 없다"며 "충분한 비축유를 보유하고 있지만 해협이 봉쇄될 경우에 대비해 중동 이외의 물량 확보도 추진할 방침"이라고 설명했습니다.이형일 차관은 "불확실성이 큰 만큼 관계기관은 모든 가능성을 열어두고 양상 변화를 면밀히 모니터링할 필요가 있다"며 "상황이 진정세를 보일 때까지 합동 비상대응반 회의를 매일 개최해 상황 변화에 기민하게 대응하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)