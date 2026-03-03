뉴스
송언석 "TK 통합법 처리 위해 필요한 것은 민주당 의지"

박찬범 기자
작성 2026.03.03 10:45 조회수
송언석 "TK 통합법 처리 위해 필요한 것은 민주당 의지"
▲ 국민의힘 송언석 원내대표가 3일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.

국민의힘 송언석 원내대표는 오늘(3일) 대구·경북(TK) 행정통합법과 관련, "더불어민주당은 당장 법사위와 본회의를 열어 특별법을 처리하기 바란다"고 촉구했습니다.

송 원내대표는 오늘 국회에서 열린 원내대책회의에서 "국민의힘은 500만 대구·경북 시도민의 미래를 위해 즉각 법사위와 본회의를 열어 이번 회기 안에 대구·경북 통합특별법을 처리토록 하기 위해 소수당이 행사할 수 있는 합법적 저항 수단인 필리버스터까지도 포기했다"고 말했습니다.

이어 "민주당 한병도 원내대표와 추미애 법사위원장은 지금 이 시간까지도 대구·경북 통합법 처리를 위한 어떤 의지도 보이지 않고 있다"며 "이 핑계, 저 핑계 대면서 사실상 거부하고 있다"고 비판했습니다.

송 원내대표는 "지금 이 순간 대구·경북 통합을 위해 필요한 것은 단 하나, 집권 여당인 민주당의 의지이고 대구·경북 통합을 어렵게 만드는 것도 단 하나, 다수당인 민주당의 의지"라고 강조했습니다.

(사진=연합뉴스)
