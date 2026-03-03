아이브, 음원차트 흔들었다…'뱅뱅'으로 퍼펙트 올킬→주간 차트 정상

그룹 아이브(IVE: 안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)가 주간 차트를 장악했다.



각종 음원 차트에 따르면, 지난달 23일 발매된 아이브의 정규 2집 'REVIVE+(리바이브 플러스)'의 선공개 더블 타이틀곡 'BANG BANG(뱅뱅)'이 멜론, 지니, 벅스의 주간 차트(2월 23일~3월 1일), 유튜브 뮤직 주간 인기곡(2월 20일~2월 26일) 1위에 올랐다. 선공개 이후 꾸준한 상승세를 이어온 '뱅뱅'은 주요 음원 플랫폼 주간 차트 정상에 오르며 강력한 존재감을 입증했다.



앞서 9일 선공개된 더블 타이틀곡 '뱅뱅'은 멜론을 포함한 지니, 플로, 바이브, 벅스 등 국내 주요 음원 차트의 실시간 차트, 일간 차트, TOP100 차트에서 1위를 석권, 올해 발매곡 중 처음으로 '퍼펙트 올킬(PAK)'을 달성했다. 이어 오늘(3일) 오전 8시 기준 주요 음원 플랫폼 TOP100, 실시간 및 일간 차트를 석권하며 퍼펙트 올킬을 유지 중이다. 이러한 성과는 주간 차트까지 이어지며 상승 흐름을 확장했다. 유튜브 뮤직 주간 인기곡 차트를 비롯해 지니와 벅스 주간 차트에서는 2주 연속 정상을 지키며 아이브의 막강한 음원 파워를 다시 한번 증명했다.



'뱅뱅'은 주변의 시선에 흔들리지 않고 상황을 개척해 나가는 주체적인 메시지를 담아낸 곡이다. 강렬한 EDM 사운드와 직관적인 퍼포먼스로 강한 인상을 남기며 많은 사랑을 받고 있는 가운데, 숏폼 플랫폼을 중심으로 '뱅뱅'의 다양한 챌린지가 확산되며 인기를 이어가고 있다.



아이브의 차트 파워는 신곡에만 한정되지 않는다. 주간 차트에는 신보뿐만 아니라 2023년 발매된 정규 1집 타이틀곡 '아이엠(I AM)'을 비롯해, 지난해 미니 3집 '레블 하트(REBEL HEART)', '애티튜드(ATTITUDE)', 미니 4집 'XOXZ(엑스오엑스지)' 등 과거 발표된 곡들이 굳건히 자리를 지키고 있다. 이는 아이브가 선보이는 곡마다 대중의 전폭적인 지지를 받으며, '믿고 듣는' 음원 강자로 대중의 사랑을 받고 있음을 보여준다.



차트 성과는 음악방송으로도 이어졌다. 아이브는 '뱅뱅'으로 Mnet '엠카운트다운', KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'에서 1위 트로피를 거머쥐며 음악방송 4관왕을 달성했다. 음원 차트 퍼펙트 올킬에 이어 음악방송까지 유의미한 기록을 쌓아 올리며 흥행 저력을 확실히 각인시켰다.



이와 동시에 또 다른 타이틀곡 'BLACKHOLE(블랙홀)'의 인기도 뜨겁다. '블랙홀'은 발매와 동시에 국내 주요 음원 차트 상위권에 안착하며 '뱅뱅'과 함께 쌍끌이 흥행에 시동을 걸었다. 아이브는 '블랙홀'의 감각적인 퍼포먼스와 그들만의 주체적인 가사 등을 통해 한층 깊어진 음악적 스펙트럼을 선보이며 국내외 리스너들에게 뜨거운 호응을 이끌어내고 있다.



한편, 음원 주간 차트 1위로 장기 흥행의 닻을 올린 아이브는 신곡 'BLACKHOLE(블랙홀)'로 음악방송 출연을 비롯해 다양한 콘텐츠를 통해 활발한 활동을 이어갈 예정이다.



