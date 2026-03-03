뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

현관문에 둔기…"무서워요" 주민들 공포 몰아넣은 남성

유영규 기자
작성 2026.03.03 10:22 수정 2026.03.03 10:57 조회수
현관문에 둔기…"무서워요" 주민들 공포 몰아넣은 남성
▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

생활 소음 스트레스로 자기 집 현관문에 둔기를 걸어둔 30대 남성이 공공장소 흉기 소지 혐의로 경찰 조사를 받고 있습니다.

오늘(3일) 경기 부천 원미경찰서에 따르면 30대 남성 A 씨는 지난달 28일 오후 3시 53분 부천시 오피스텔 자기 집 현관문에 둔기를 걸고 불안감을 조성한 혐의를 받고 있습니다.

이웃 신고를 받고 현장에 출동한 경찰은 고무줄을 이용해 현관문 문고리에 걸려있던 둔기를 압수했으며, 당시 집에는 아무도 없던 것으로 파악됐습니다.

경찰은 관리사무소를 통해 A 씨의 연락처를 확보한 뒤 A 씨에게 출석을 요구했고, A 씨는 이후 자진 출석해 조사받았습니다.

A 씨는 경찰 조사에서 "생활 소음으로 스트레스를 받아 경고 차원이었다"고 범행을 시인한 것으로 알려졌습니다.

경찰 관계자는 "현재까지는 특정인을 대상으로 한 범행은 아닌 것으로 보고 있다"며 "혐의를 경범죄 처벌법 위반으로 변경하는 방안도 검토하고 있다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지