이도희 이란 배구대표팀 감독, 모레 귀국…전쟁 여파

▲ 62년 만에 국제대회서 우승한 이란 여자배구 대표팀

이란 여자 배구 국가대표팀을 이끄는 이도희(58) 감독이 미국과 이란 전쟁의 여파로 일시 귀국합니다.이도희 감독은 인접국으로 이동한 뒤 모레(5일) 저녁쯤 우리나라로 귀국할 예정입니다.이 감독은 미군의 이란 공격과 이란의 반격 과정에서 여자 대표팀의 선수 피해는 없다고 전했습니다.그러나 미국과 이스라엘의 공습으로 이란 여자 배구선수 20명이 사망했고, 국제배구연맹(FIVB)에 이어 아시아배구연맹(AVC)도 라몬 수자라 회장 명의의 성명을 발표했습니다.수자라 회장은 "걸프 지역과 이란에서 벌어진 심각한 상황으로 영향받은 모든 분께 깊은 우려를 표한다"면서 "AVC는 가능한 모든 방식으로 지원할 준비가 돼 있고, 이 어려운 시기에 지원할 것을 전적으로 약속한다"고 밝혔습니다.한국 여자 배구 명세터 출신의 이 감독은 지난 10일 끝난 중앙아시아배구협회(CAVA) 여자 클럽 대항전에서 이란 풀라드 MS(FMS)를 이끌고 참가해 우승했습니다.FMS는 이 대회 우승으로 다음 달 26일부터 30일까지 경기도 고양에서 열리는 AVC 챔피언스리그 여자대회 출전 티켓을 따냈습니다.이 감독은 이란 여자 대표팀 사령탑이지만, 국제대회인 만큼 CAVA 클럽 대항전에서도 지휘봉을 잡아달라는 요청에 따라 FMS를 지휘했습니다.이 감독은 앞서 작년 10월에는 중앙아시아 여자 챔피언십에서 이란 여자 배구 역사상 62년 만에 우승에 앞장섰습니다.또 같은 달 바레인에서 열린 제3회 바레인 아시아청소년경기대회에서도 18세 이하(U-18) 여자 대표팀을 이끌고 참가해 인도네시아를 3-2로 제치고 우승했습니다.​​​​​​​이도희 감독은 1990년대 한국 여자대표팀의 주축 세터로 활약한 스타 플레이어 출신으로 실업팀 호남정유의 전성시대를 이끌었던 레전드입니다.그는 은퇴 후 흥국생명 코치와 SBS스포츠 해설위원을 거쳐 2017년 4월부터 2021년 4월까지 여자 프로배구 현대건설의 감독을 지냈습니다.작년 6월 이란 여자 대표팀 지휘봉을 잡은 이 감독은 올해 AVC 네이션스컵, 아시아선수권과 아이치·나고야 아시안게임에도 선수들을 이끌고 참가할 예정입니다.(사진=이도희 감독 제공, 연합뉴스)