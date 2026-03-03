뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

필기구로 위장해 대마 카트리지 밀수입한 일당 검거

유영규 기자
작성 2026.03.03 09:53 조회수
밀수입한 대마 카트리지와 대마 농축액 (사진=광주본부세관 제공, 연합뉴스)
▲ 밀수입한 대마 카트리지와 대마 농축액

광주본부세관은 국제 특송화물로 대마 카트리지와 농축액을 밀수입해 투약·판매한 혐의(마약류 관리에 관한 법률 위반)로 A 씨(31) 씨와 B(31) 씨를 광주지검에 구속 송치했다고 오늘(3일) 밝혔습니다.

공범 C(28) 씨와 D(45) 씨도 같은 혐의로 불구속 송치했으며 캐나다에서 대마 농축액을 공급한 E(31) 씨를 지명수배했습니다.

A 씨 등은 지난해 11월 캐나다발 특송화물로 대마 카트리지 등을 들여오는 등 10차례에 걸쳐 대마류를 밀수입해 투약한 혐의를 받고 있습니다.

광주본부세관은 지난해 9월 인천공항세관으로부터 특송화물로 반입된 필통에 담긴 대마 카트리지를 인계받아 수사에 나섰습니다.

수사팀은 압수수색을 통해 캐나다발 특송화물의 수취 장소인 전주는 물론 과거 인천에서도 마약류 밀수입이 이뤄진 정황을 파악했습니다.

이후 동시 압수수색을 통해 전주에서 D 씨를, 인천에서 A 씨와 B 씨를 검거했습니다.

조사 결과 이들은 볼펜 등 필기구와 함께 필통에 대마 카트리지를 넣거나 연고, 당뇨병 치료제 케이스 등에 대마 농축액을 옮겨 담아 지인을 통해 반입을 시도한 것으로 확인됐습니다.

광주본부세관 관계자는 "우범 여행자·화물에 대한 통관 내역 확장 분석 등을 통해 마약류 수사를 더욱 강화할 것"이라고 밝혔습니다.

(사진=광주본부세관 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지