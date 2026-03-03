지인 주식 사게 하고 리포트 낸 애널리스트…대법 "부정 거래"

▲ 대법원

증권사 애널리스트가 제3자에게 특정 주식을 사게 한 뒤 해당 종목을 추천하는 리포트를 냈다면 금전적 이해관계가 없어도 증시에서 금지한 사기적 부정거래, 즉 투자자를 속이거나 시장을 왜곡하는 행위라는 대법원 판단이 나왔습니다.대법원 3부(주심 노경필 대법관)는 자본시장법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 애널리스트 A 씨에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고한 원심 판결을 깨고 서울고법으로 돌려보냈습니다.A 씨는 기업분석보고서를 공표하면 주가가 오를 가능성이 크다는 점을 이용해 소속 증권사 대표와 자신의 장모에게 이익을 취하게 한 혐의를 받습니다.A 씨는 이들의 계좌를 관리하는 비서와 증권사 직원에게 특정 종목을 사게 한 뒤 자료를 공표해 주가가 오르면 팔게 하는 수법으로 2017년 2월∼2019년 9월 대표에게 1억 3,960만 원, 2018년 1월∼2020년 4월 장모에게 1,390만 원의 이익을 가져다준 것으로 조사됐습니다.원심은 A 씨가 직무상 알게 된 비공개 정보를 정당한 사유 없이 활용한 혐의는 인정했지만, 사기적 부정거래 혐의는 인정하기 어렵다고 판단했습니다.2심은 애널리스트가 분석 자료를 낼 때 제3자에게 증권을 추천한 사실, 제3자가 보유한 사실을 고지할 의무는 없다고 봤습니다.본인, 배우자와 달리 제3자에 관해선 법령상 의무 조항이 없다는 겁니다.또, 부정거래를 제한 없이 해석하면 처벌 범위가 지나치게 확대될 위험이 있고, A 씨가 대표나 장모와 수익배분약정 등의 재산적 이해관계도 없다고 봤습니다.하지만, 대법원 판단은 달랐습니다.대법원은 "어떠한 행위를 부정하다고 할지는 자본시장의 공정성, 신뢰성, 효율성을 해칠 위험이 있는지를 고려해 판단해야 한다"고 지적했습니다.제3자가 보유한 증권이라도 추천할 때 투자자에게 잘못된 판단을 유도하는 등 공정한 경쟁을 해칠 우려가 있는지 고려해야 한다는 겁니다.대법원은 A 씨의 공표 행위로 금융 상품 거래의 공정성에 대한 신뢰가 훼손됐다고 판단했습니다.투자자들이 자료에 적힌 '제3자에게 사전에 제공한 사실이 없다', '작성한 애널리스트는 해당 회사 주식을 보유하고 있지 않다' 등의 문구를 신뢰해 판단을 내렸을 것으로 보이지만, 이러한 기대에 반했다는 겁니다.또, A 씨가 매매 주식 수량·금액 등 구체적인 지시를 내리며 사실상 투자 주체로 나섰고, 추천 주식을 사전에 알린 행위는 실질적으로 자료를 사전 제공한 것이라고 평가했습니다.그러면서 "이러한 이해관계를 밝히지 않은 상태에서 자료를 공표해 객관적 동기에서 증권을 추천한다는 오해를 초래했다"고 봤습니다.나아가 A 씨가 주식 거래로 이익을 얻진 않았어도 개인적 이익을 얻거나 기대할 수 있었다며 "재산상 이익이 존재하지 않는다는 이유만으로 부정거래에 해당하지 않는다고 할 수는 없다"고 덧붙였습니다.자본시장의 공정성·신뢰성·효율성을 해칠 위험을 판단하려면 투자자문업자 등과 제3자와의 관계, 제3자가 해당 증권을 보유하게 된 경위, 제3자가 이익을 취할 수 있도록 투자자문업자가 의도했는지, 실질적 투자 주체가 누구인지, 이익을 얻거나 기대할 수 있었는지 등의 사정을 종합적으로 고려해야 한다는 구체적 기준도 제시했습니다.