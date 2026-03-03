현대차그룹, 무인소방로봇 영상 공개…피지컬 AI 첨단기술 빼곡

▲ 현대차그룹 무인소방로봇과 기념사진 촬영하는 소방관들

이미지 확대하기

현대차그룹은 소방청과 함께 개발한 무인소방로봇 기술을 소개하는 영상 'A Safer Way Home'(집으로 가는 더 안전한 길)을 오늘(3일) 자사 유튜브 채널을 통해 공개했습니다.무인소방로봇은 붕괴 위험이나 고온, 폭발, 연무, 유독가스 등으로 사람이 진입하기 어려운 고위험 재난 현장에 먼저 투입돼 화재 진압 골든타임을 확보하는 차세대 화재 대응 설루션입니다.현대차·기아가 현대로템, 현대모비스, 소방청과 협업해 제작했습니다.영상에는 대형 화재 현장에 무인소방로봇이 출동해 인명 피해를 최소화하고 소방관의 생명과 안전을 지키는 모습이 담겼습니다.무인소방로봇을 운용하는 중앙 119 구조본부의 임팔순 구조대장을 비롯한 실제 소방관들이 출연하고 내레이션에도 직접 참여했습니다.영상 속 무인소방로봇은 첨단 자율주행보조 시스템, 인공지능(AI) 시야 개선 카메라, 고압 축광 릴호스, 6X6 인휠모터 시스템 등 피지컬 AI 기술을 활용한 임무 수행을 보여줍니다.지난 1월 30일 충북 음성 공장 화재에 무인소방로봇이 처음으로 현장에 투입된 모습도 담겼습니다.무인소방로봇의 첨단 자율주행 보조시스템은 주변 지형과 장애물을 인지해 충돌 위험을 최소화하고 굴곡이 있거나 협소한 장애물 밀집 환경에서 안정적으로 이동할 수 있도록 돕습니다.최고 속도는 사람이 달리는 것보다 2배가량 빠른 시속 50㎞로, 지하 주차장이나 물류창고 램프와 같은 경사로도 문제없이 오를 수 있습니다.수직 장애물은 300㎜까지 넘어갈 수 있습니다.AI 시야 개선 카메라는 로봇이 원격 조종 기반 사전 모니터링을 통해 위험 요소를 선제 파악할 수 있도록 돕습니다.단파·장파장 열화상 센서 기반 카메라를 통해 연기와 고열로 시야 확보가 어려운 환경에서도 AI 기반 소프트웨어로 시야 확보가 가능한 적외선 카메라 시스템을 통해 정밀한 현장 정보를 실시간 전송합니다.무인소방로봇에 장착된 고압 축광 릴호스는 어둠 속에서도 스스로 발광하는 축광 특성을 적용했습니다.시야가 크게 제한되는 재난 현장에서 소방관들은 호스를 따라 진입 방향과 탈출 경로를 확보하는 것이 일반적인데, 고압 축광 릴호스는 호스 자체가 빛을 내거나 반사해 탈출로를 효과적으로 안내하고 진입조의 안전한 이동을 지원합니다.무인소방로봇의 전동화 구동계는 현대모비스의 6X6 인휠 모터 기반 전동화 시스템을 적용했습니다.각 바퀴에 장착된 모터를 통해 제자리에서 360도 회전할 수 있어 협소한 공간이나 복잡한 진입로에서도 유연한 움직임을 구현해냅니다.아울러 무인소방로봇은 단순한 화재 진압 장비를 넘어 재난 현장을 데이터화하는 '데이터 확보 플랫폼'으로서의 핵심 가치를 지닌다고 현대차그룹은 설명했습니다.향후 화재 현장에서 취득되는 연무량, 화재 규모, 온도 등 다양한 현장 상황 데이터를 머신러닝으로 계속 학습해 미래에는 더욱 고도화된 '화재 대응 플랫폼'의 역할을 수행할 것이라는 설명입니다.현대차그룹은 소방청·국립소방연구원과 함께 현장에 로봇을 투입하면 자체적으로 상황을 판단해 화재 원점과 진압 중요도를 분석하고, 가장 효율적인 진압 방식을 계산해 알아서 불을 끄는 진정한 의미의 무인소방로봇으로 발전시켜 나간다는 계획입니다.김승룡 소방청장 직무대행은 지난달 24일 현대차그룹의 무인소방로봇 기증식에서 "이 로봇의 진정한 가치는 단순한 내열성이나 화재 진압 능력을 넘어 실제 재난 현장에서 작동하는 피지컬 AI에 있다"며 "인간과 로봇이 각자의 한계를 넘어 융합하는 하이브리드 시대이자 소방 AI 대전환 시대를 열어갈 것"이라고 밝혔습니다.(사진=현대차그룹 제공, 연합뉴스)