'왕사남', 3.1절 연휴 247만 동원…천만 돌파 카운트다운

SBS 뉴스
작성 2026.03.03
왕사남
영화 '왕과 사는 남자'가 3.1절 연휴 기간 247만 명의 관객을 모으며 천만 흥행을 위한 카운트다운을 시작했다.

3일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '왕과 사는 남자'는 2월 27일부터 3월 2일까지 전국 247만 9,973명을 동원했다. 누적 관객 수는 921만 3,408명. 3.1절에는 81만 7,205명을 동원하며 개봉 이래 처음으로 일일 관객 80만 명을 돌파하는 기염을 토했다.

설 연휴 5일간 266만 명을 모으며 대형 흥행의 발판을 마련했던 '왕과 사는 남자'는 개봉 이래 두 번째 맞이한 연휴에서 250만 명에 육박하는 관객을 모으며 누적 관객 900만 명을 돌파했다.

개봉 27일 만에 900만 고지에 오른 '왕과 사는 남자'는 이번 주 중 천만 관객 돌파가 확실시 된다.

한국 영화의 천만 흥행은 2024년 2월 개봉한 '파묘'(1,191만 명)가 가장 최근 사례이다. '파묘'와 '왕과 사는 남자' 모두 쇼박스가 투자배급했다는 공통점이 있다.

 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
