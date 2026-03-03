'케데헌', 미 프로듀서협회상 애니메이션 부문 수상

▲ 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 속 한 장면

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'가 골든글로브상과 그래미상에 이어 미국 프로듀서협회상을 받았습니다.현지시간 2일 미국 프로듀서협회(PGA) 홈페이지에 따르면 지난달 28일 로스앤젤레스에서 열린 제37회 PGA 시상식에서 최우수 극장용 애니메이션 영화 프로듀서상 수상자로 '케데헌'을 제작한 미셸 웡이 선정됐습니다.'케데헌'은 악령 사냥꾼인 걸그룹 '헌트릭스'가 사람들의 영혼을 노리는 악령 보이그룹 사자보이즈에 맞서는 이야기를 그린 작품으로, 넷플릭스 역대 최고 흥행작입니다.이날 최고상인 최우수 극장용 영화 프로듀서상은 영화 '원 배틀 애프터 어나더'를 만든 애덤 솜너에게 돌아갔고, TV 드라마 부문에서는 '더 피트', TV 코미디 부문에서는 '더 스튜디오'가 상을 받았습니다.'케데헌'은 앞서 1월 골든글로브 시상식에서 애니메이션상과 주제가상을 받았고, 지난달 그래미 시상식에서는 K-팝 장르로는 처음으로 수상의 영예를 안기도 했습니다.또 오는 15일 열리는 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션 부문 후보로 지명됐으며, '골든'으로 주제가상 후보에 올라 있습니다.(사진=넷플릭스 제공, 연합뉴스)