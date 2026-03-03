뉴스
김나영-유한나, 탁구 여자복식 세계랭킹 1위 등극

이정찬 기자
작성 2026.03.03 07:45
여자복식 세계랭킹 1위에 오른 김나영(오른쪽)과 유한나 (사진=WTT 인스타그램 캡처, 연합뉴스)

한국 여자탁구 복식조 김나영-유한나(이상 포스코인터내셔널)이 국제탁구연맹(ITTF) 여자복식 세계랭킹 1위로 올라섰습니다.

김나영-유한나 조는 최근 발표된 올해 ITTF 10주 차 여자복식 세계랭킹에서 중국의 왕만위-콰이만 조를 2위로 끌어내리고 1위로 한 계단 올라섰습니다.

김나영-유한나 조의 여자복식 세계랭킹 1위 등극은 한국 복식조로는 랭킹제가 도입된 이후 처음입니다.

한국은 앞서 7주 차 세계랭킹에서 혼합복식 환상 듀오 임종훈(한국거래소)-신유빈(대한항공) 조가 처음으로 세계 1위에 오른 데 이어 여자복식에서도 성과를 냈습니다.

지난 주말 끝난 월드테이블테니스(WTT) 싱가포르 스매시 8강에 올랐던 김나영-유한나 조는 580포인트를 보태면서 총 4천20포인트를 기록해, 4천포인트에서 변화가 없었던 왕만위-콰이만 조를 추월했습니다.

김나영-유한나 조는 지난해 WTT 스타 컨텐더 시리즈 3관왕(첸나이·스코피예·라고스)에 올랐고, 올해 WTT 첸나이 대회 준우승을 차지했습니다.

또 같은 여자 복식에선 WTT 싱가포르 스매시 준우승을 합작한 신유빈-나가사키 미유(일본) 조가 종전 14위에서 9위로 다섯 계단 뛰어 올랐습니다.

반면 남자복식 세계 2위였던 임종훈-안재현(한국거래소) 조는 종전 2위에서 3위로 한 계단 내려앉았습니다.

단식에선 한국 남자 간판 장우진(세아)이 종전 13위에서 10위로 올라서며 톱10 진입에 성공한 반면 여자 에이스 신유빈은 14위로 한 계단 하락했습니다.

(사진=WTT 인스타그램 캡처, 연합뉴스)
이정찬 기자 사진
이정찬 기자페이지 바로가기
