IAEA 사무총장 "북한 우라늄 농축시설 계속 가동하는 듯"

박재현 기자
작성 2026.03.03 07:16 조회수
▲ 라파엘 그로시 IAEA 사무총장

라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장이 북한 평안북도 영변과 평양 인근 강선 지역에 있는 우라늄 농축시설이 계속 가동 중으로 보인다며 심각한 우려를 나타냈습니다.

그로시 사무총장은 2일(현지시간) 오스트리아 빈에서 열린 IAEA 이사회 모두 발언에서 "북한의 핵 프로그램을 계속 감시하고 있다"며 이같이 말했습니다.

IAEA는 영변의 5MW(메가와트)급 원자로가 계속 가동 중으로 보인다고 관측했다고 그로시 사무총장은 전했습니다.

또 지난해 1월에서 9월 사이 방사화학실험실의 가동이 관측됐으며, 지난 원자로 가동으로 나온 사용후핵연료가 이 기간 재처리된 것으로 보인다고 설명했습니다.

IAEA는 강선 농축시설과 유사하게 전력 공급·냉각 시설을 갖춘 영변의 새 건물도 계속 감시하고 있다고 덧붙였습니다.

해당 건물 외부는 완공됐으며 내부 설비 작업이 진행 중인 것으로 보인다고 했습니다.

영변 핵시설 내 실험용 경수로(LWR)는 지난해 8~11월 가동을 중단했다가 이후 다시 가동을 계속하고 있다는 징후가 있다고 말했습니다.

함경북도 길주군 풍계리 핵실험장에는 중대한 변화의 징후가 없었으며 핵실험을 지원할 준비가 돼 있는 상태라고 전했습니다.

IAEA는 2009년 4월 추방된 이후 북한 핵 시설에 직접 접근하지 못하고 있습니다.

이 때문에 주로 위성사진을 통해 북핵 프로그램을 감시하고 있습니다.

그로시 사무총장은 "북한이 핵 프로그램을 계속하고 심화하는 것은 관련 유엔 안전보장이사회 결의를 명백히 위반한다"며 깊은 유감을 나타냈습니다.

그는 "IAEA는 북한 핵 프로그램 검증에 핵심 역할을 수행할 수 있도록 강화된 준비 태세를 유지하고 있다"고 덧붙였습니다.

(사진=게티이미지코리아)
