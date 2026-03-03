뉴스
미군, 오만만의 이란 함정 11척 격침 발표…"현재는 전무"

박재현 기자
작성 2026.03.03 07:03
미군, 오만만의 이란 함정 11척 격침 발표…"현재는 전무"
▲ 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관이 현지시간 2일 워싱턴 펜타곤에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다.

대 이란 군사작전을 진행 중인 미국이 2일(현지시간) 이란 오만만에 있던 함정 11척을 격침했다고 발표했습니다.

중동 지역 미군을 총괄하는 미 중부사령부(CENTCOM)는 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "이틀 전만 해도 이란 정권은 오만만에 11척의 함정을 보유하고 있었지만, 오늘 그들은 전혀 갖고 있지 않다(today they have ZERO)"고 밝혔습니다.

오만만은 이란 남부 연안에 위치해 걸프 해역(페르시아만) 입구인 호르무즈 해협과 맞닿은 전략적 해역입니다.

중부사령부는 이 게시물에 해상에서 선박을 격침하는 10초 분량의 영상도 공개했습니다.

중부사령부는 "이란 정권은 수십 년간 오만만에서 국제 해운을 괴롭히고 공격해 왔다. 그런 시대는 끝났다"면서 "해상 항행의 자유는 80년 넘게 미국과 세계 번영의 기반이 되어 왔다. 미군은 이를 계속해서 수호할 것"이라고 말했습니다.

미국은 이스라엘과 함께 지난달 28일부터 사흘째 이란을 겨냥한 군사작전을 벌이고 있습니다.

이번 작전의 목표로 이란의 미사일 기지 제거와 해군 전력 무력화, 핵무기 보유 차단 등을 제시했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
박재현 기자
박재현 기자페이지 바로가기
