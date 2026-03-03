1. "1천여 곳 목표물 타격"…지상군 투입 가능성 시사



미국이 이란 공습 첫 이틀 동안 1천 곳이 넘는 목표물에 수만 발의 미사일과 폭탄을 쏟아부었다고 발표했습니다. 트럼프 대통령은 필요하다면 지상군도 투입할 수 있단 뜻을 내비쳤습니다.



2. 걸프국, 이란 공격에 '군사 대응' 경고



이란은 자폭 드론과 미사일로 이스라엘과 중동 일대의 미군 시설을 집중 타격했습니다 이란 공격으로 민간인 사망자까지 나오면서 중동의 걸프 국가들은 긴급 회의를 열고 이란에 군사적 대응을 할 수 있다고 경고했습니다.



3. 한-싱가포르 "인공지능·소형원전 협력 확대"



싱가포르를 국빈 방문한 이재명 대통령은 로렌스 웡 총리를 만나 FTA 개선에 합의하고 인공지능과 원전협력을 확대하기로 했습니다. 이 대통령은 오늘(3일)은 필리핀으로 이동해서 정상회담을 합니다.



4. '1억 공천헌금' 강선우·김경 오늘 구속 갈림길



1억 원의 공천 헌금을 서로 주고 받은 혐의로 강선우 의원과 김경 전 서울시의원이 오늘 구속 심사를 받습니다. 구속 여부는 이르면 오늘 밤 결정 됩니다.