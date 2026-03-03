뉴스
국민의힘, 여의도∼청와대 도보행진…'사법3법 규탄' 여론전

손형안 기자
작성 2026.03.03 05:27
국민의힘, 여의도∼청와대 도보행진…'사법3법 규탄' 여론전
▲ 국민의힘 장동혁 대표가 일 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다.

국민의힘이 최근 민주당 주도로 국회 본회의를 통과한 이른바, '사법 3법' 규탄을 위해 오늘(3일) 오후 도보 행진에 나섭니다.

오늘 오후 1시 반쯤, 국민의힘 지도부는 국회 본관 계단 앞에서 규탄대회를 연 뒤 당 소속 국회의원 및 당협위원장들과 함께 서울 여의도 국회의사당에서부터 청와대까지 도보 행진을 합니다.

이들은 여의도에서부터 신촌, 서대문, 광화문을 거쳐 청와대 인근에 도착한 뒤 규탄 기자 회견을 열 예정입니다.

송언석 원내대표는 어제 의원들에게 보낸 공지문에서 "전국의 국민께 사법파괴 3대 악법의 실체를 알리고, 사법독립과 헌정질서 수호를 위한 연대를 이루고자 '사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정'을 국회에서 시작한다"고 밝혔습니다.

당 지도부는 행진에 그치지 않고 전국 순회 집회 등을 개최하며 대여투쟁을 이어갈 방안을 검토하고 있습니다.

국민의힘은 또 사법 3법을 '사법파괴 3대 악법'으로 규정하고 이재명 대통령에게 재의요구권 행사를 촉구하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
손형안 기자 사진
