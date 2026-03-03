'정밀 타격'이라더니…학교 폭격하고 "몰랐다"

<앵커>



미국과 이스라엘의 이번 공습 과정에서 폭격을 당한 이란의 한 초등학교의 사상자 수가 계속 늘고 있습니다. 정밀 타격하겠단 트럼프 대통령의 말관 다르게, 잘못 조준했을 가능성이 높단 의혹이 나오고 있는데 국제사회 비판이 거셉니다.



김지욱 기자입니다.



<기자>



건물 한 면이 형체를 알아볼 수 없게 무너져 내렸습니다.



시멘트 바닥에는 아이들의 시신을 담은 가방이 놓여 있습니다.



현지 시각 지난달 28일 새벽, 미군과 이스라엘군의 합동 작전으로 이란 남부 미나브 지역의 한 여자 초등학교가 폭격당했습니다.



이란 국영통신 등에 따르면 지금까지 집계된 사망자가 165명, 부상자는 96명에 달합니다.



구조 작업이 계속되고 있어 희생자는 더 늘어날 가능성이 있습니다.



[이란 피해 주민 : 학교 안으로 들어가 보니 교사의 시신이 반으로 잘려 있었습니다. 지금도 시신 일부가 계속 나오고 있는 상황입니다.]



이란은 토요일부터 목요일까지 일하는 주 6일제 국가로, 공격이 이뤄진 토요일에는 학생 170여 명이 수업을 받고 있던 것으로 전해집니다.



미국과 이스라엘은 정확한 설명을 하지 못하고 있습니다.



미군 중부사령부는 사안을 조사 중이라고 밝혔고, 이스라엘 군 당국은 이 공격은 인지하지 못했다며 책임을 회피했습니다.



주요 외신 등에 따르면 학교가 과거에 군사시설로 사용된 적이 있는 데다, 현재도 이슬람혁명수비대 기지에서 600m 정도만 떨어져 있는 만큼 미군이 오조준했을 가능성이 높단 의혹이 제기되고 있습니다.



정밀한 폭격을 하겠단 트럼프 대통령의 말과 달리 다수의 민간인 피해가 발생하자 국제사회의 비판은 거셉니다.



유네스코는 성명을 통해 "학습 공간에서 학생들이 살해된 건 국제인도법에 대한 심각한 위반"이라고 규탄했고, 최연소 노벨상 수상자인 파키스탄의 유사프자이는 "희망과 꿈을 안고 살던 여학생들의 삶이 잔인하게 중단됐다"고 목소리를 높였습니다.



(영상취재 : 김학모, 영상편집 : 정용화)