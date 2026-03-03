뉴스
[단독] 욕하고 때리고…만취 노무사가 경찰관에 '행패'

동은영 기자
작성 2026.03.03 06:54
<앵커>

술에 취해 경찰관을 때리고 욕설까지 퍼부은 여성이 최근 벌금 1천만 원을 선고받았습니다. 알고 보니 이 여성은 한국노무사협회 간부로 활동하는 노무사였습니다.

동은영 기자입니다.

<기자>

만취한 상태로 택시 뒷좌석에서 잠이 든 여성을 출동한 경찰관이 깨웁니다.

[선생님 일어나세요. 경찰관 왔어요.]

택시에서 하차시키려 하자 여성이 강하게 저항합니다.

[너 신고할 거야.]

택시비를 내지 않아 경찰관과 실랑이가 벌어졌고, 여성은 욕설을 내뱉습니다.

[이 XX 7급 XX야. 아 됐고. 이 XX.]

공무원 직급까지 거론하며 폭언을 이어갔습니다.

[피해 경찰관 : 9급 X아 죽여버리겠다. 가만두지 않겠다, 이런 식으로 계속 협박하고 직업을 비하하고…. 정말 충격이었어요.]

그러더니 경찰관 명치를 발로 찹니다.

[피해 경찰관 : 부축하면서 넘어지지 않게 도와주고 있었는데 손을 잡고 꺾고 제가 '악' 하니까 뒤로 물러나니까 공간이 생기니까 발로 찬 거죠.]

결국 현장에서 공무집행방해죄로 체포됐는데, 피해 경찰관은 전치 3주를 진단받고 정신과 치료까지 받았습니다.

A 씨는 사건 당시 한 노무법인의 대표 노무사로, 한국공인노무사회 간부도 맡고 있습니다.

직장 내 괴롭힘 등 노동 문제 해결을 돕는 노무 전문가가 현장에 출동한 경찰공무원을 폭행한 겁니다.

[피해 경찰관 : 저는 좀 기가 막혔어요. 이렇게 막 경찰관을 폭행하고 상해를 입힌 사람이 노무사를 대표하는 사람이 된다는 게….]

A 씨는 1심 선고 이틀 전에 기습적으로 공탁금 500만 원을 제출하기도 했습니다.

사건 발생 후 2년 동안 피해 경찰관에게 사과 한마디 없었는데, 선고를 앞두고 감형을 노린 걸로 풀이됩니다.

재판부는 최근 "공무원의 정당한 직무집행을 방해하고 공권력 행사를 경시했다"며 A 씨에게 벌금 1천만 원을 선고했습니다.

A 씨는 SBS 취재진에 "술에 취해 기억이 나지 않는다"며 "경찰관을 폭행한 사실이 없다"고 밝혔습니다.

(영상취재 : 이상학·김영환, 영상편집 : 최혜란)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
동은영 기자 사진
동은영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

