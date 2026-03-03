뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'1억 공천 헌금' 강선우·김경 오늘 구속 갈림길

손기준 기자
작성 2026.03.03 06:45 조회수
PIP 닫기
<앵커>

1억 원의 공천 헌금을 서로 주고받은 혐의를 받는 강선우 의원과 김경 전 서울시 의원이 오늘(3일) 구속 심사를 받습니다. 이르면 오늘 밤 구속 여부가 결정될 걸로 보입니다.

손기준 기자입니다.

<기자>

지난 2022년 지방선거를 앞두고 공천헌금 목적으로 1억 원을 받은 혐의를 받는 강선우 의원에 대한 구속 전 피의자심문이 오늘 오후 2시 반 서울중앙지법에서 열립니다.

오전 10시 반에는 돈을 건넨 혐의를 받는 김경 전 서울시의원에 대한 심사도 열립니다.

양측의 입장은 엇갈립니다.

김 전 시의원은 강 의원 측에서 먼저 돈을 요구했고 그해 1월 서울 하얏트 호텔에서 강 의원에게 1억 원을 담은 쇼핑백을 건네줬다고 주장합니다.

그 자리에 동석했던 강 의원의 보좌진은 강 의원이 그 돈을 전세 계약금으로 사용했다고 경찰에 진술한 것으로 알려졌습니다.

하지만, 강 의원은 건네받은 쇼핑백 안에 돈이 있는지 몰랐고, 뒤늦게 알게 돼 보좌진에게 반환을 지시했다고 경찰에 진술한 것으로 전해졌습니다.

경찰은 두 사람을 여러 차례 소환조사한 결과 혐의가 인정된다고 보고, 지난달 5일 강 의원과 김 전 시의원에 대해 정치자금법 위반 등 혐의로 구속영장을 동시에 신청했습니다.

강 의원은 국회 본회의에 올라간 체포동의안 표결 전까지 억울함을 호소했지만,

[강선우/무소속 의원 (지난달 24일) : 1억은 제 정치생명을, 제 인생을 걸 어떤 가치도 없습니다.]

체포동의안은 가결됐습니다.

강 의원과 김 전 시의원의 구속 여부는 이르면 오늘 밤 결정될 예정입니다.

한편, 경찰은 공천헌금 1억 원 의혹 외에도 정치권을 향한 김 전 시의원의 이른바 '쪼개기 후원' 의혹에 대해서도 수사를 이어가고 있습니다.

(영상편집 : 전민규)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지