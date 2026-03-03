한국 원유 70%·LNG 20% 중동 의존…호르무즈 해협 막히면 타격 우려

▲ 호르무즈 해협

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 이란 최고지도자가 사망하고 이란이 보복 공격에 나서는 등 중동 지역 혼란이 심화한 가운데 이번 사태가 장기화할 경우 우리나라 산업과 경제에 적지 않은 타격을 줄 수 있다는 전망이 나옵니다.이번 사태로 호르무즈 해협이 봉쇄되면 원유·액화천연가스(LNG) 등 에너지 수급에 차질이 빚어지고 중동 전쟁으로 중동 국가와의 협력 사업도 영향을 받을 수 있을 것이라는 우려입니다.정부는 급변하는 중동 상황을 면밀히 지켜보면서 상황별 대응계획(컨틴전시 플랜)을 마련해 신속 대응한다는 방침입니다.2일 산업통상부와 산업계에 따르면 미국과 이스라엘의 이란 공습에 이어 이란이 중동의 미군 거점을 동시 타격하는 등 양측 간 교전이 계속되면서 중동 정세가 한 치 앞을 내다보기 힘든 혼란한 상황으로 전개되고 있습니다.여기에 전 세계 원유 해상 수송량의 약 20%를 담당하는 호르무즈 해협에 대한 봉쇄 가능성이 커지면서 한국 경제에도 위협이 될 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.이날 산업부는 현재 호르무즈 해협이 봉쇄된 상황은 아니라고 밝혔습니다.1일 호르무즈 해협을 운항 중이던 HMM 컨테이너선 1척이 무사히 이 지역을 빠져나와 안전하게 운항을 이어가는 등 현재까지 우리 측 유조선과 LNG선 운항 과정에서 특이사항은 없는 것으로 파악됐다고 설명했습니다.그러나 미국·이스라엘의 공습 직후 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협을 봉쇄하겠다고 밝혔고, 현재까지 해협 인근에서 민간 선박 4척이 공격받아 사상자가 발생한 것으로 보고되는 등 해협 주변 지역의 긴장감은 최고조에 이른 상태입니다.전문가들은 호르무즈 해협이 실제로 봉쇄되는 상황을 가장 우려하고 있습니다.허윤 서강대 국제대학원 교수는 "공습으로 사망한 이란 최고지도자 하메네이 체제를 대체할 이란 내 세력이 마땅치 않아 호르무즈 해협 봉쇄도 장기화할 가능성이 높다"며 "한국에도 에너지 공급 문제와 중동 수출 차질, 유가 불안 등 영향이 예상된다"고 말했습니다.한국무역협회에 따르면 한국은 원유의 70.7%, 액화천연가스(LNG)의 20.4%를 중동에서 들여오고 있습니다.호르무즈 해협 봉쇄는 에너지 수급 불안으로 이어질 가능성이 높습니다.우회 루트를 활용할 경우 해상운임이 기존 대비 최대 50∼80% 상승할 수 있고, 육로 운송과 통관 절차로 운송 기간도 3∼5일 늘어날 수 있습니다.과거 해당 지역에서는 보험료가 최대 7배까지 할증된 사례도 있습니다.허 교수는 "컨틴전시 플랜을 세워 에너지 수입원을 다변화해야 한다"며 "미국 등에서 가져오는 비중도 늘리고 봉쇄 장기화에 대한 대책을 마련해야 한다"고 조언했습니다.장상식 무역협회 국제무역통상연구원장은 "호르무즈 해협이 공식적으로 봉쇄되지 않더라도 민간 선박 피격 보도가 나오는 상황이어서 선박들이 운항을 기피해 회항하거나 대기하는 등의 움직임이 보인다"며 "이에 따라 운항이 지체되고 운항 비용이 오르는 등 영향이 있을 수 있다"고 분석했습니다.장 원장은 "에너지 수급 문제와 물류 차질, 수출 기업의 유동성 문제 등을 정부가 중점적으로 봐야 한다"며 "기업들은 물류 차질에 대비해 바이어 측에 불가피한 지연 가능성을 미리 통보하고, 복수의 노선을 고려하는 등 물류 관련 변수를 고려해 계약 조건에 반영할 필요가 있다"고 말했습니다.강성진 고려대 경제학과 교수는 "호르무즈 해협에 대한 봉쇄는 어느 정도 장기화할 것 같다"며 "당장 유가 상승이 우려되니 정부는 유류세 인하 등 유가를 안정화할 수 있는 정책을 펴고, 물류 수송 차질 장기화에 따른 지원책도 필요해 보인다"고 조언했습니다.글로벌 분석 기관들은 이란이 실제 호르무즈 해협을 봉쇄할 경우 유가가 배럴당 100달러에 이를 수 있다는 전망을 내놓고 있습니다.이런 상황은 한국 산업계에도 큰 부담입니다.전날 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 주요 산유국 협의체인 OPEC+가 증산을 결정했지만, 중동 지역에 분쟁이 발생한 경우 어김없이 유가가 올랐던 과거 사례를 비춰보면 이번에도 유가 불안이 상당 기간 지속될 것이라는 게 전문가들의 분석입니다.허윤 교수는 "OPEC+가 증산을 해도 호르무즈 해협 통항이 원활치 않으면 실제 수출 물량이 제한돼 공급이 불안해진다. 유가 100달러를 넘길 경우 국내 관련 산업의 비용 상승 압력이 대단히 커질 것"이라고 내다봤습니다.그는 원유를 사용하는 석유화학, 항공, 해운 등 산업의 경쟁력이 약화하고, 국민도 인플레이션(물가 상승) 압박을 받게 될 우려가 있다고 예상했습니다.중동 정세 불안으로 한국 기업들이 중동 국가들과 진행하던 방산, 자동차 등 사업이나 수출에 차질이 생길 것이라는 우려도 나왔습니다.사우디아라비아나 아랍에미리트(UAE) 등 중동 국가들이 추진하는 국가 주도 프로젝트에 한국 기업들이 다수 참여하고 중동 수출도 증가 추세인데, 중동이 화약고가 된다면 정상적인 투자나 연구개발(R&D) 협력 등에 제동이 걸릴 가능성이 높다는 것입니다.또한 중동 지역 영공과 영해가 차단되며 물류, 유통에 문제가 생기고 중동 각국의 미군 기지들이 이란의 공격 목표가 되는 상황에서 중동과 생산·소비 시장으로서 협력을 이어가는 데 차질이 불가피합니다.이번 사태 장기화는 한국 경제에 다층적 위기를 초래할 수 있다는 의견도 나왔습니다.김태황 명지대 국제통상학과 교수는 "이번 사태는 지정학적 성격이 강해 경제적 대응과 전망이 쉽지 않다"며 "특정 산업 영향도 있겠지만 환율과 금융시장 불안정 등 거시적 충격이 더 클 수 있다"고 진단했습니다.김 교수는 "글로벌 불확실성이 커지면 원화 가치 하락과 거래 위축 등으로 기업 리스크가 확대될 수 있다"며 "우크라이나 전쟁과 관세 문제까지 겹쳐 우리 경제 전반의 복합 리스크가 커지며 기업들로서는 곤혹스러운 환경이 될 것"이라고 말했습니다.장상식 원장은 "이번 사태가 장기화하면 세계 경제 둔화에 따른 수요 약세가 나타날 수 있다"며 "업종별로 자동차의 경우 유럽연합(EU)과 중동 지역으로 많이 수출되고 있어 운송 부담과 운송비 인상 등으로 부정적인 영향이 나타날 수 있다"고 예상했습니다.한편, 산업부는 미국과 이스라엘의 이란 공습이 시작된 지난달 28일 김정관 장관 주재로 범부처 긴급 점검 회의를 연 데 이어 1일에도 문신학 차관 주재로 2차 점검 회의를 열어 실물경제 전반에 미치는 영향을 점검했습니다.범정부 긴급대책반 반장을 맡은 양기욱 산업부 산업자원안보실장은 "호르무즈 해협 봉쇄 등 중동 정세 변화에 대해 예단하지 않고 유조선·LNG선 운항 현황 등 상황을 면밀히 모니터링하고 있다"며 "컨틴전시 플랜에 따라 중동 지역 에너지 수급 차질에는 비축유 방출 및 대체 물량 도입 등으로 대응할 계획"이라고 말했습니다.