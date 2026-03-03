280억대 도박사이트 운영진 무죄…"압수수색 때 영장 사본 제시"

▲ 불법 도박 (자료사진)

280억 원대 불법 도박사이트를 운영한 혐의로 기소된 일당이 경찰의 위법한 증거 수집으로 모두 무죄를 선고받았습니다.청주지법 형사22부(한상원 부장판사)는 도박공간개설 혐의로 기소된 A(41) 씨 등 9명에게 무죄를 선고했다고 1일 밝혔습니다.A 씨 일당은 2021년 9월부터 약 6개월간 불법 도박사이트를 운영하면서 280억여 원의 도박금을 입금받은 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.앞서 한 투자사기 사건을 수사하고 있던 경찰은 이 사건 연루자의 계좌가 도박사이트 환전 계좌로 사용된 정황을 포착하고 해당 계좌의 거래가 이뤄졌던 해외 IP주소를 추적하며 불법 도박사이트 수사에 착수했습니다.경찰은 추적 끝에 청주의 한 건물 사무실에서 IP주소를 우회해 사용했다는 사실을 확인, 이 사무실에 자주 드나들던 A 씨 일당을 도박사이트 운영진으로 지목했습니다.경찰은 이후 금융기관 등을 압수수색해 도박사이트 계좌에서 일당의 월세, 자동차 렌트비, 고속도로 통행료 등이 지출된 사실을 확인했습니다.또 A 씨 일당의 포털 클라우드에서 도박사이트 운영과 관련된 사진까지 확보한 경찰은 이를 토대로 이들을 검거했습니다.그러나 재판에 넘겨진 A 씨 일당은 "경찰이 위법한 수사를 했다"며 무죄를 주장했습니다.경찰이 압수수색 당시 금융기관과 포털에 압수수색 영장 원본이 아닌 사본을 팩스로 제시했고, 압수 이후에도 압수품 목록을 A 씨 등에게 교부하지 않았다는 이유에서입니다.경찰은 그제야 압수수색 영장 원본을 제시하며 수습에 나섰지만, 재판부는 그 효력이 인정되지 않는다고 판단했습니다.재판부는 "형사소송법상 수사기관은 압수수색 영장의 원본을 대상자에게 반드시 제시해야 하고, 이를 지키지 않았다면 원칙적으로 적법한 집행 방법이라고 볼 수 없다"며 "수사기관이 절차를 위반해 위법하게 수집한 증거는 유죄의 증거로 삼을 수 없으므로 배제 결정한다"고 지적했습니다.또 "수사기관은 도박사이트 운영 사무실로 의심됐던 장소에 대한 압수수색을 진행하지 않아 컴퓨터 등도 확보하지 못했고, 도박사이트 운영 관련자들에 대한 조사를 통해 진술 증거도 얻지 못하는 등 배제된 증거 외에 공소사실을 입증할 만한 증거를 제출하지 못하고 있다"고 밝혔습니다.그러면서 "피고인들이 도박사이트 운영에 관련돼 있던 것이 아닌지 상당한 의심이 들기는 하나, 검사가 제출한 증거만으로는 공소사실이 입증됐다고 인정하기에 부족하다"고 판시했습니다.