근거 없이 층간소음 항의하다 이웃주민 마구 폭행한 30대 징역형

유영규 기자
2026.03.03
층간소음이 발생했다는 근거도 없이 아래층에 사는 이웃 주민을 마구 폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 30대 남성이 징역형을 선고받았습니다.

1일 법조계에 따르면 부산지법 형사11단독(정순열 판사)은 특수상해와 특수주거침입 등 혐의로 기소된 A 씨에게 징역 1년 6개월을 선고했습니다.

A 씨는 지난해 5월 16일 오전 2시 17분 부산 동래구 한 빌라 3층 B 씨 집에 찾아가 현관문이 열리자 우산으로 집주인 B 씨 가슴을 찌르고 주먹을 마구 휘둘러 전치 5주 상해를 입힌 혐의를 받습니다.

당시 B 씨 가족들이 A 씨가 집 안으로 들어오려는 것을 막자 A 씨는 현관 신발장에 있던 오토바이 헬멧을 들고 현관 중문 등을 내리치기도 했습니다.

우울증을 앓았던 A 씨는 B 씨 집 바로 위층에 살았는데 층간소음에 관한 근거도 없이 다짜고짜 B 씨 집으로 갔던 것으로 알려졌습니다.

정 판사는 "피해자는 자기 아내와 어린 두 자녀가 함께 거주하는 자기 집에서 새벽에 당한 피고인의 범행으로 매우 큰 육체적·정신적 고통을 당한 것으로 보인다"며 "실형 선고가 불가피하다"고 판결했습니다.

