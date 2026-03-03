결혼식 비용 치솟자 '웨딩 암행투어' 고개…하객 위장 몰래 엿본다

결혼 비용이 치솟는 가운데 하객으로 위장해 모르는 이의 결혼식 현장을 둘러보는 '웨딩 암행투어'가 부상하고 있습니다.



'웨딩 암행투어'란 예비부부가 예식장을 정하기에 앞서 관계가 없는 남의 결혼식 현장을 '몰래' 찾아 로비 혼잡도나 식사, 주차 상황 등을 눈으로 확인하는 방식을 말합니다.



예식장 측의 안내로 이뤄지는 공식 투어가 아니라 예비부부가 임의로 암행에 나서 현장을 살핀다는 점이 포인트입니다.



지난해 초 결혼 정보 카페에 이 같은 방식을 '암행어사' 또는 '암행투어'라고 부르는 표현이 등장하기 시작했습니다.



만만치 않은 예식 비용 탓에 실패 없는 선택을 하려는 고육지책이라는 주장과 초대받지 않은 무례한 불청객이라는 비판이 맞섭니다.



오는 10월 결혼을 앞둔 박 모(30) 씨는 지난해 12월 서울 일대 웨딩홀 6곳에서 진행된 결혼식을 '암행투어'한 후 예식장을 결정했다고 밝혔습니다.



박 씨는 1일 "예식장 상담만 받고 계약했다면 평생 후회했을 것"이라며 "상담실 안에서는 절대 알 수 없는 예식장의 '진짜 민낯'을 보는 데 암행투어만큼 확실한 방법은 없다"고 말했습니다.



그는 "평소 눈여겨보던 한 예식장을 하객처럼 방문했다가 큰 충격을 받았다"며 "예식장 홈페이지에 올라온 후기와 달리, 실제 현장은 로비가 발 디딜 틈 없이 혼잡했고 뷔페 음식은 턱없이 부족한데다 주차 관리조차 전혀 이뤄지지 않았다"고 지적했습니다.



또 오는 12월 결혼하는 이 모(30) 씨는 지난 1월 서울 웨딩홀 두 곳을 '암행투어'했다고 밝혔습니다.



이 씨는 "인기 있는 홀은 결혼식 1년 전에도 상담 예약조차 마감인 경우가 많고 예약을 위해 몇백 통씩 전화하기도 한다"며 "좋은 식장을 잡는 게 별 따기만큼 어려워 일단 먼저 식장 분위기를 보고 후보를 추리기 위해 암행투어를 결심했다"고 말했습니다.



이어 "만약 암행투어를 안 하고 평일에만 식장에 가봤다면 크게 후회할 뻔했다"며 "평일엔 식이 없으니 로비가 그리 북적거리는지도 몰랐을 것이다. 분위기를 보려면 암행투어가 필수적인 것 같다"고 덧붙였습니다.



지난 1월 한국소비자원이 발표한 자료에 따르면 전국 웨딩홀 기본 대관료(꽃·식대 제외) 상위 10%에 해당하는 금액은 800만 원입니다.



특히 서울 강남 지역의 경우 상위 10% 대관료는 1천32만 원으로 조사됐습니다.



결혼 서비스 전체 계약 금액(대관료, 장식비, 식대, 스드메 패키지 합산)은 전국 기준 상위 10%가 3천42만 원 수준입니다.



이 가운데 식장 대관료가 차지하는 비율은 평균 19.5%였습니다.



이달 결혼하는 엄 모(28) 씨는 "작년 6월 웨딩홀 10곳을 몰래 돌아봤다"며 "신부에게 갑질을 하거나 실력 없는 연계 업체를 강요하는 예식장 행태를 보면, 예약시 당황하지 않기 위해 미리 암행투어를 하고 싶은 마음이 생길 수밖에 없다"고 말했습니다.



그러면서 "서울·경기권에서 제일 저렴한 곳도 대관료가 800만 원이고 뷔페 식대는 7만 원인데 이 돈이면 주차, 역 근접성, 예쁜 식장, 좋은 서비스는 다 갖춰야 하는 게 상식 아니냐"고 지적했습니다.



온라인 웨딩 정보 카페나 블로그 등에서는 '암행투어 체크리스트' 양식까지 공유됩니다.



지난달 10일 네이버 카페 '다이렉트 결혼준비'에 올라온 체크리스트에는 예식장의 주차장 진입 난이도 및 주차 공간·로비 혼잡도·화장실 청결도·홀 내부 기둥 장식에 따른 시야 방해 정도·직원 친절도 등이 구체적인 항목으로 포함돼 있습니다.



하객들이 현장에서 나누는 생생한 평가를 몰래 귀담아듣는 '하객 평판' 항목도 눈에 띕니다.



웨딩업계는 이러한 암행투어를 일정 부분 이해하지만 반갑지는 않은 게 사실입니다.



웨딩업계 경력 6년 차 양 모 실장은 "담당 플래너에게 이야기하지 않고 예비부부가 조용히 다녀오는 경우가 적지 않은 것 같다"며 "플래너 입장에서는 웨딩홀 측에도 실례가 될 수 있어 암행투어를 먼저 권하거나 언급하는 경우는 거의 없다"고 밝혔습니다.



그는 "실제 예식 분위기를 보는 자연스러운 정보 탐색에는 도움이 될 수 있다"면서도 "정확한 비용이나 조건 등을 비교하려면 정식 웨딩홀 투어 상담을 통해 확인하는 것이 예비부부에게는 더 도움이 된다"고 말했습니다.



2년 차 웨딩플래너 최 모(35) 씨도 "남들이 모를 거라고 생각하겠지만 종이나 휴대전화로 메모하거나 홀 위주로 사진을 찍으면 현장에서 어느 정도 티가 나는 편"이라며 "초대받지 않은 방문이 예식 당사자들에게는 불편하게 느껴질 수 있다"고 지적했습니다.



그는 "실제 식이 열리는 현장을 확인하려는 목적은 이해하지만, 예식장의 시설을 꼼꼼히 살피고 싶다면 오히려 평일에 정식 상담을 요청하는 것이 효율적"이라며 "정식 투어에서는 버진로드를 걸어볼 수도 있고 상세한 시설 설명도 들을 수 있어 암행투어가 반드시 필요하다고 생각하지는 않는다"고 덧붙였습니다.



서울의 한 예식장 관계자는 "'암행투어'가 있다는 점은 알고 있다"며 "평일과 주말 예식 분위기가 달라 실제 모습을 보려는 의도가 있는 것 같다"고 말했습니다.



이어 "조용히 둘러보고 가는 경우가 대부분이라 별다른 문제로 이어진 경우는 없다"면서도 "실제 당일 예식 당사자들이 불편함을 느낀다면 웨딩홀 측에서 관리가 필요한 부분일 수 있다"고 지적했습니다.



소비자들은 기본적인 예의를 지킨다면 암행투어가 무조건 민폐라고 보기는 어렵다고 주장합니다.



엄 씨는 "(암행투어가) 문제 되는 경우는 식대보다 적은 돈을 내고 식사까지 하고 오는 경우인데, 그런 행동은 당연히 잘못된 것"이라며 "조용히 둘러보고 시끄럽게 평가하지 않는 것, 단정한 하객 복장을 하는 것, 식이 진행될 때 방해하지 않는 것, 좌석이 부족할 때는 앉지 않는 것, 주차 공간이 부족하면 오래 머물지 않는 것 등이 중요하다"고 말했습니다.



이 씨는 "최대한 눈에 띄지 않게 조용히 다니려고 노력했다"며 "모든 예비부부가 조심스럽게 둘러본다면 큰 문제는 없지 않을까 생각한다"고 밝혔습니다.



이은희 인하대 소비자학과 교수는 "결혼식 비용이 큰 만큼 소비자 입장에서는 실수를 줄이고 더 나은 선택을 하기 위해 사전에 확인하려는 경향이 나타나는 것"이라며 "다만 개인의 중요한 행사인 만큼 서로 배려하는 문화가 필요하다"고 지적했습니다.



이어 "(결혼식을) 관찰하는 입장에서는 암행투어가 실제 상황을 파악하는 데 효과적인 방법이 될 수 있다"면서도 "남의 결혼식인 만큼 최소한 당사자에게 허락을 구하는 것이 바람직하다"고 밝혔습니다.