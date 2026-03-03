'아니근데진짜' 이용진 "개그맨이 뽑은 결혼하고 싶은 남자 1위···실명 다 이야기할까요?"

이용진이 자신의 인기에 대해 당당한 모습을 보였다.



2일 방송된 SBS '아니 근데 진짜'에서는 개그맨 이용진이 등장했다.



이날 탁재훈은 이용진에게 개그맨들이 뽑은 결혼하고 싶은 남자 1위 이유는 선정된 이유가 무엇인지 물었다.



이에 이용진은 "형님이랑 비슷한 이유죠"라고 너스레를 떨었다. 그러자 탁재훈은 "그렇게 얘기하면 금방 이해한다"라고 맞장구를 쳐 웃음을 자아냈다.



이를 보던 카이는 "형 고백받아본 적 있어요?"라고 물었고, 이용진은 "그렇죠 뭐. 몇 명"이라고 답했다.



이어 이용진은 "회식 때나 이럴 때 인기투표 같은 걸 하면서 너 개그맨 중에 사귀라면 누구 사귀어? 이런 거 많이 물어보잖냐. 거기서 데이터가 제가 1위를 많이 했다는 거다"라고 부연했다.



이에 탁재훈은 누가 1위로 지목했냐고 물었고 이용진은 실명을 거론하며 "다 이야기할까요?"라고 물었다.



그러자 카이는 "난 이렇게 당당하게 말하는 게 너무 꼴값이다. 아이돌이어도 좀 그런데"라며 너무 당당한 이용진을 보며 이해할 수 없다는 반응을 보였다.



이에 이용진은 "여기서 쑥스러워하면 더 이상한 거다. 그냥 몰고 가야지. 밀고 가야 돼"라며 "여기서 아휴 이거보다 어떻습니까? 이게 낫지"라고 당당한 꼴값을 보여 폭소를 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)