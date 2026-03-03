'트럼프와 갈등' 앤트로픽 클로드 접속 오류…"전례없는 수요탓"

▲ 앤트로픽 웹사이트

도널드 트럼프 미국 행정부와 갈등을 빚고 있는 인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽의 클로드 서비스가 2일(현지시간) 이용자 급증 탓에 일시 접속 오류를 빚었습니다.블룸버그 통신은 이날 오전 앤트로픽의 AI 챗봇 클로드 일반 소비자용 애플리케이션(앱) 서비스가 중단됐다고 보도했습니다.앤트로픽은 "지난주 클로드 서비스에 대한 전례가 없는 수요가 있었다"며 미 동부시간 기준 이날 오전 10시 50분쯤 모든 문제를 해결했다고 밝혔습니다.클로드는 챗GPT나 제미나이에 비해 인지도가 높지 않은 AI 서비스였지만, 최근 개발사인 앤트로픽이 트럼프 행정부와 갈등을 빚으며 오히려 일반이용자들의 주목을 받고 있습니다.지난달 28일 미국 애플 앱스토어 무료 앱 순위에서 클로드가 1위를 차지했습니다.클로드 무료 이용자 수는 1월 이후 60% 이상 늘었고, 유료 구독자 수도 올해 들어 두 배로 증가했습니다.앤트로픽과 트럼프 행정부 간의 갈등은 지난달 시작됐습니다.국방부는 미군 기밀 시스템에서 사실상 유일하게 활용할 수 있는 AI인 클로드를 '합법적인 모든 용도'에 제한 없이 사용하겠다고 주장하고 있지만, 앤트로픽은 자국민을 대상으로 한 대규모 감시나 완전 자율무기에는 AI를 사용하면 안 된다고 반대해왔습니다.양측의 골이 깊어지자 트럼프 대통령까지 나서서 앤트로픽을 맹비난했습니다.트럼프 대통령은 지난달 27일 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "급진 좌파적인 '깨어있다는'(woke) 기업이 군이 어떻게 전쟁에서 싸우고 승리해야 하는지 좌지우지하도록 절대 허용하지 않겠다"며 모든 연방기관의 앤트로픽 기술 사용 중단을 촉구했습니다.이에 따라 이날 재무부와 연방주택금융청은 클로드를 포함한 모든 앤트로픽 기술 사용 중단을 선언했습니다.스콧 베선트 미 재무장관은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "트럼프 대통령 재임 동안 어떤 사기업도 국가안보의 조건을 놓고 이래라저래라 할 수 없을 것"이라고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)