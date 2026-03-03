미국 국채 가격, '이란 공습' 후 고유가·인플레 우려에 하락

▲ 뉴욕증권거래소에서 업무 중인 직원의 모습

미국과 이스라엘의 대규모 군사작전 개시 이후 첫 거래일인 2일(현지시간) 글로벌 안전자산으로 통하는 미국 국채 가격이 오히려 하락세(국채 수익률 상승)를 나타냈습니다.전자거래 플랫폼 트레이드웹에 따르면 이날 미 동부시간으로 오전 10시 30분 10년 만기 미 국채 수익률은 4.04%로 전 거래일 대비 8bp(1bp=0.01%포인트) 급등했습니다.채권 수익률과 채권 가격은 반대 방향으로 움직이기 때문에, 국채 수익률 상승은 국채 가격이 하락했음을 의미합니다.중동 정세 불안으로 안전자산 선호 심리가 커졌지만, 유가 급등세가 인플레이션 상승을 초래할 것이란 우려가 투자자들을 더 자극해 국채 수익률을 끌어올렸습니다.이날 ICE선물거래소에서 브렌트유 선물 근월물 가격은 같은 시간 배럴당 78.8달러로 전장 대비 8% 급등 거래됐습니다.브렌트유 가격은 이날 장중 한때 배럴당 80달러선을 웃돌기도 했습니다.고유가가 인플레이션을 다시 밀어 올릴 것이란 우려가 커지면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대감도 약화시켰습니다.시카고상품거래소의 페드워치에 따르면 금리선물 시장은 연준이 오는 6월까지 기준금리를 현 3.50∼3.75%에서 동결할 것이란 확률을 53%로 반영했습니다.이는 직전 거래일인 지난달 27일 대비 10%포인트 이상 오른 수준입니다.통화정책 변화에 민감한 2년 만기 미국채 수익률은 이날 같은 시간 3.48%로까지 오르며 전 거래일 대비 10bp 급등했습니다.인플레이션 우려에 안전자산으로서 미국채의 역할이 퇴색한 가운데 국제 금 가격은 급등세를 나타내고 있습니다.로이터에 따르면 이날 미동부시간 오전 9시 6분 기준 금 현물 가격은 온스당 5,384.41달러로 전장 대비 2% 상승했습니다.금 현물 가격은 앞서 장중 온스당 5,418.50달러로 고점을 높이기도 했습니다.하이리지 퓨처스의 데이비드 메거 금속트레이딩 디렉터는 로이터에 "현재 시장은 후속 공격이 앞으로 수주일간 이어질지 여부를 가늠하고 있다"며 "이 같은 불확실성이 금 가격을 지지하는 주된 요인이 되고 있다"라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)