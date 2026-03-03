기획예산처 장관 후보자에 '민주당 중진' 박홍근

<앵커>



이재명 대통령이 기획예산처 장관 후보자에 박홍근 민주당 의원을 지명했습니다. 총리급인 규제합리화위원회 부위원장에는 박용진 전 의원이 위촉됐습니다.



민주당 4선 현역 의원인 박홍근 기획예산처 장관 후보자는 당내 대표적인 예산통으로 꼽힙니다.



[이규연/청와대 홍보수석 : (박홍근 후보자는) 국회 예결위원장, 운영위원장 등을 두루 거친 국가예산정책 전문가입니다.]



2022년 대선 캠프에서는 이재명 후보의 비서실장이었고, 이재명 대표 시절에는 원내대표로 호흡을 맞췄습니다.



박 후보자 지명은 지난 1월 이혜훈 전 후보자가 지명 철회된 지 36일 만입니다.



어제(2일) 민주당이 발표한 서울시장 경선 후보 6명에 포함돼 있던 박 후보자는 경선에 불참한다고 밝혔습니다.



전재수 전 장관 사퇴로 공석이던 해양수산부 장관 후보자에는 81일 만에 황종우 전 해수부 기조실장이 지명됐습니다.



국민권익위원장에는 판사 출신 정일연 변호사가, 진실·화해를위한과거사정리위원장엔 송상교 전 민변 사무총장이 임명됐습니다.



총리급인 규제합리화위원회 부위원장에는 박용진 전 민주당 의원, 남궁범 에스원 고문, 이병태 카이스트 경영공학부 명예교수가 위촉됐습니다.



중앙선거관리위원 후보자에는 윤광일 숙명여대 정치외교학과 교수, 전현정 변호사가 지명됐고, 기본사회위원회 부위원장은 강남훈 한신대 경제학과 명예교수가, 국가생명윤리심의위원장은 김옥주 서울대 의대 교수가 맡습니다.



국민의힘은 박홍근 후보자 지명을 '회전문 인사'라고 비판하면서 철저한 검증을 예고했습니다.



