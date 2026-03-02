북미정상회담 열린 그 곳에서…이 대통령 "한반도 평화 위해 노력"

▲ 이재명 대통령과 로런스 웡 싱가포르 총리가 2일 싱가포르 외교부 청사에서 공동언론발표를 마친 뒤 악수하고 있다.

싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 1차 북미정상회담이 열렸던 센토사섬 카펠라 호텔을 찾아 한반도 평화를 위한 노력을 재차 다짐하고 지지를 당부했습니다.이 대통령은 오늘(2일), 타르만 샨무가라트남 싱가포르 대통령이 주최한 국빈 만찬에 참석했습니다. 센토사섬 카펠라 호텔은 지난 2018년 6월, 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 대좌했던 역사적 공간입니다.이 대통령은 만찬사에서 "이곳은 서로 입장이 다른 국가들과 신뢰와 존중에 기반한 우호적 관계를 유지해 온 싱가포르 외교의 '평화 리더십'을 상징하는 장소"라며, "오늘 만찬이 더욱 뜻깊게 다가온다"고 말했습니다.그러면서 "남북 간 대화의 장을 열고 한반도 평화의 실질적 진전을 이루기 위한 우리 정부 노력에 전폭적 지지를 계속 보내주실 것으로 믿는다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 앞서 로렌스 웡 싱가포르 총리와의 정상회담 이후 이어진 공동언론발표에서 "싱가포르는 대화와 소통의 리더십을 통해 평화를 향한 탁월한 외교력을 전세계에 보여줬다. 앞으로도 한반도와 역내 평화를 위해 건설적 역할을 계속해 주시리라 믿는다"고 언급하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)