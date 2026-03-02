뉴스
중국 왕이, 이란 외무장관 통화…"이란 주권, 안전 수호 지지"

박재현 기자
작성 2026.03.02 22:30
중국 왕이, 이란 외무장관 통화…"이란 주권, 안전 수호 지지"
▲ 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장

왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 2일 아바스 아라그치 이란 외무장관과 통화하고 최근 중동 정세에 대해 의견을 교환했다고 중국 관영 신화통신이 보도했습니다.

보도에 따르면 이번 통화는 아라그치 장관의 요청으로 이뤄졌습니다.

신화통신은 왕 부장이 이란의 현 상황에 대해 중국의 원칙적 입장을 재확인하면서 이란의 주권·안전·영토 보전과 민족적 존엄을 수호하는 노력을 지지한다고 말했다고 전했습니다.

왕 부장은 또 미국과 이스라엘에 즉각적인 군사 행동 중단을 촉구하는 한편, 사태가 중동 전역으로 확산하는 것을 방지해야 한다고 강조했습니다.

아라그치 장관은 통화에서 이란과 미국 간 협상 중인 상황에서 미국이 이란에 대한 군사 행동에 나섰다며 이는 국제법을 위반하고 이란의 '레드라인'을 넘은 것이라고 주장했습니다.

또 이란은 모든 역량을 동원해 스스로를 방어할 수밖에 없다고도 역설했습니다.

이어 중국이 공정하고 정의로운 입장을 공개적으로 표명했으며, 지역 긴장 고조를 막는 데 긍정적인 역할을 계속 수행하기를 희망한다고 밝혔습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
(사진=AP, 연합뉴스)
글로벌은 SBS
박재현 기자 사진
박재현 기자
