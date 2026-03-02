튀르키예, 이란인 육로 유입 차단…자국 기지 피격설 부인

▲ 2일(현지시간) 튀르키예 카프쾨이 국경

튀르키예는 미국과 이란의 무력 충돌과 관련, 이란과 맞닿은 육로 국경의 출입을 차단한다고 2일(현지시간) 밝혔습니다.외메르 볼라트 튀르키예 무역장관은 이날 오전 성명을 내고 "귀르불라크, 카프쾨이, 에센데레 등 검문소 3곳의 여객 출입을 상호 합의로 중단했다"고 말했습니다.이란은 자국민이 이들 검문소를 통해 귀국하는 것은 허용하고 있으며, 튀르키예도 자국민은 물론 제3국 국적자의 입국은 받아들이고 있습니다.볼라트 장관은 "이들 검문소에 특별한 상황이 발생하지는 않았다"며 육로로 상업용 화물차들이 튀르키예와 이란으로 오가는 것은 통제된 조건에 따라 정상적으로 이뤄지고 있다고 부연했습니다.이는 이란 정세 불안정으로 대규모 난민이 유입되는 것을 예방하기 위한 조치로 풀이됩니다.지난달 이란에서 반정부시위가 한창 격화했을 때 이란인 상당수가 육로로 튀르키에에 입국했습니다.튀르키예는 시리아 내전 때 난민 수백만명이 유입돼 여러 문제를 겪은 바 있습니다.지난달 현지 언론에서는 튀르키예 당국이 이란에서 유사한 사태가 벌어질 가능성에 대비해 국경에 완충지대를 설치하는 방안을 추진한다는 보도가 나오기도 했습니다.지난달 28일 시작된 미국과 이스라엘의 공격에 이란이 주변국 미군기지를 보복 표적으로 삼으면서 미군기지가 있는 튀르키예에서도 긴장감이 높아지는 모습입니다.이날 튀르키예 대통령실 공보국은 지중해에 접한 튀르키예 남부 인지를르크 지역의 '미군기지'가 이란의 미사일 공격을 받았다는 일부 매체 보도가 가짜뉴스라고 반박하기도 했습니다.문제의 보도가 인용한 소셜미디어 영상은 한 기지에서 폭발이 발생한 모습이 담고 있는데 이는 실제로는 과거 시리아에서 촬영된 것으로 알려졌습니다.공보국은 "우리나라에 대해서는 공격이 없었다"며 "튀르키예가 역내 분쟁에 연루된 듯 묘사하는 게시물은 명백한 허위정보 유포에 해당한다"고 주장했습니다.또 "튀르키예에는 외국의 어떤 군사기지도 없다"며 "튀르키예의 영공, 영토, 해상 관할권과 군사시설은 모두 튀르키예의 주권과 통제 하에 있다"고 해명했습니다.튀르키예는 서방 군사동맹 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입국입니다.튀르키예 공군의 인지를르크 기지는 미국, 영국, 사우디아라비아, 스페인 등의 자산이 때때로 사용하는 곳으로 알려졌습니다.(사진=로이터, 연합뉴스)