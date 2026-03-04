뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

방귀 소리가 콩쿠르 지정곡에? 놀라운 타악기의 세계ㅣ퍼커셔니스트 공성연 [커튼콜 302]

김수현 문화전문기자
작성 2026.03.04 09:00 조회수
커튼콜


방귀 소리 나는 쿠션을 악기로 쓴 곡이 국제 콩쿠르 지정곡이었다니, 믿어지시나요?  [커튼콜] 302회에서는 퍼커셔니스트 공성연 씨와 함께 놀라운 타악기의 세계를 탐구합니다. 공성연 씨는 세계마림바콩쿠르 우승, 트롬프 타악기 콩쿠르 준우승을 차지하며 국제무대에서 주목받고 있는 연주자입니다. 전통적인 클래식 레퍼토리는 물론, 현대음악(contemporary music)도 즐겨 연주하고 있습니다. 

브루크너 교향곡에서 심벌즈 주자는 긴 시간 침묵하다가 단 몇 개의 음표로 작품의 절정을 완성합니다. 그런가 하면 방귀 소리, 코 고는 소리, 뺨을 때리는 소리가 악보에 적혀 있는 작품도 존재합니다. 퍼커셔니스트는 마림바와 팀파니, 심벌즈, 탬버린, 트라이앵글 등 수십 가지의 악기는 물론, 상자와 바닥, 벽, 심지어 인간의 몸까지 두드리며 새로운 소리를 탐구하는 사람이죠. 공성연 씨의 흥미진진한 이야기와 연주, 함께 즐겨보세요. 

�� 데이비드 드램·마르틴 폰세 〈박스 오피스〉, 연주 공성연 (트롬프 타악기 콩쿠르 결선곡)
�� 아스토르 피아졸라 〈리베르탱고〉, 마림바 편곡 에릭 사뮤, 연주 공성연 
�� 페르 뇌르고르 〈주역 III: 온화한 것, 스며드는 것〉, 연주 공성연 

유튜브 재생목록에 김수현 문화전문기자의 커튼콜을 추가해 보세요.

(진행 : SBS 김수현 문화전문기자, 이병희 아나운서ㅣ출연 : 퍼커셔니스트 공성연ㅣ녹음 녹화 : 유규연ㅣ편집 : 정용희)

▶ <SBS 골라듣는 뉴스룸> '커튼콜'은 SBS뉴스 홈페이지와 팟빵, 애플 팟캐스트 등 여러 오디오 플랫폼에서 청취하실 수 있습니다. SBS뉴스 유튜브 채널에서 보이는 팟캐스트 클립으로 만나보실 수 있습니다.
- '팟빵' 접속하기
- '애플 팟캐스트' 접속하기
- '유튜브' 접속하기

 

Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김수현 문화전문기자 사진
김수현 문화전문기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지