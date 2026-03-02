뉴스
오타니가 돌아왔다…일본도 평가전

배정훈 기자
<앵커>

우리 대표팀과 WBC 8강 진출을 두고 경쟁할 일본대표팀도 오늘(2일) 첫 공식 평가전을 치르고 있는데요. 3년 전 일본의 대회 우승을 이끌었던 슈퍼스타 오타니도 오랜만에 대표팀 유니폼을 입고 모습을 드러냈습니다.

현재 상황, 배정훈 기자가 전합니다.

<기자>

오타니는 어제 합류한 야마모토, 무라카미 등 메이저리거 동료들과 함께 경기장에 모습을 드러냈습니다.

경기 전 간단한 캐치볼로 훈련을 마친 뒤 어린이 팬에게 사인을 해주는 팬서비스를 선보였고, 3년 만에 대표팀 유니폼을 입고 경기에 나섰습니다.

관중들의 환호와 박수 속에 타석에 등장했지만, 활짝 웃지는 못했습니다.

첫 타석에서 좌익수 뜬공에 그쳤고, 두 번째 타석에서도 헛스윙 삼진으로 물러나며 아쉬움을 삼켰습니다.

한국전 선발이 점쳐지는 왼손 투수 기쿠치도 불안한 모습을 보였습니다.

최고 시속 150km 중반대의 직구를 뽐냈지만, 주무기 슬라이더가 연이어 공략당한 데다 수비 실책까지 겹치며 1회에만 3점을 내줬고, 대회 전 마지막 모의고사를 4이닝 3실점으로 마쳤습니다.

요시다가 5회 팀의 첫 안타를 우월 홈런으로 기록한 가운데 6회 현재 일본대표팀이 오릭스에 4대 1로 끌려가고 있습니다.

한편 타이완 대표팀은 오늘 평가전이 우천 취소되며 내일 한 경기만 치른 뒤 곧바로 본선에 나서게 됐습니다.

(영상편집 : 황지영)
