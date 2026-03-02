김도영 홈런·이정후 멀티히트…첫 평가전 무승부

<앵커>



월드베이스볼클래식 대표팀이 일본 한신과 첫 공식 평가전에서 무승부를 기록했습니다. 간판타자 김도영, 이정후 선수가 나란히 맹타를 휘두르며 기대감을 키웠습니다.



대표팀의 강점인 막강한 타선은 지난해 센트럴리그 평균자책점 1위에 오른 한신의 에이스 사이키를 1회부터 효과적으로 공략했습니다.



선두타자 김도영이 내야안타, 이정후가 중전 안타로 기회를 만든 뒤, 문보경이 중전 적시타, 안현민이 좌익선상 적시 2루타를 터뜨리며 기세를 올렸습니다.



이정후는 3회에도 깨끗한 좌전안타를 추가해 '주장의 위용'을 과시했고, 김도영은 5회, 초구 슬라이더를 받아쳐 좌중간 초대형 솔로 아치를 그려 대회 준비가 끝났음을 알렸습니다.



투수진은 희비가 엇갈렸습니다.



선발로 나온 곽빈은 시속 156km의 강속구를 앞세워 1회를 깔끔하게 막았지만, 2회 손톱이 깨지면서 제구가 흔들려 3점을 내주며 불안감을 남겼습니다.



6회에 나온 베테랑 류현진은 5타자를 연속 땅볼 처리하며 2이닝을 깔끔하게 막았고, 고영표와 노경은도 안정적인 제구력으로 무실점 호투를 펼쳤습니다.



탄탄한 수비도 빛났습니다.



8회 노시환이 어려운 타구를 잡아 정확한 홈 송구로 연결해 실점을 막았고, 9회 원아웃 1-2루 위기에서는 2루수 신민재가 정확한 판단으로 홈에서 마지막 아웃카운트를 잡아내 3대 3 무승부를 지켰습니다.



[류지현/WBC 야구 대표팀 감독 : 투수들의 전체적인 흐름, 구위가 좋아졌다는 점, 긍정적인 어떤 신호가 오늘 온 것 같고요. 타선도 기대했던 대로 좋은 모습들을 보여주고 있고.]



대표팀은 내일(3일) 선발 더닝을 앞세워, 일본 오릭스와 마지막 평가전을 가진 뒤 결전의 땅 도쿄로 이동합니다.



