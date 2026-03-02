"하늘서 갑자기 폭발음" 공항 날벼락…귀국길 발 묶였다

<앵커>



중동 지역에 있는 우리 국민들은 하늘길이 막히면서 현지에 발이 묶였습니다. 특히 이란의 보복 공습이 집중되고 있는 이스라엘에선 교민들의 불안이 커지고 있습니다.



김태원 기자가 취재했습니다.



SNS에 올라온 이란 공습 사태 첫날 두바이 공항의 모습입니다.



굉음과 함께 폭발이 일어나고 사람들이 황급히 대피합니다.



갑작스러운 폭격에 하늘길이 막히면서 공항 안은 출국하지 못한 사람들로 발 디딜 틈이 없습니다.



출장으로, 또는 3·1절 연휴 여행으로 두바이를 찾은 우리 국민들도 큰 불편을 겪고 있습니다.



[김수진/두바이 방문객 : 하늘에서 완전 '쿵' 하는 소리인데 엄청 크게, 굉장히 묵직한 소리가 들렸어요.]



사업차 두바이를 방문했다가, 귀국을 하루 앞둔 상황.



공습 소식에 황급히 공항으로 향했지만 이미 모든 항공편이 취소된 뒤였습니다.



[김수진/두바이 방문객 : 비행기, 공항 폐쇄됐다고 그러고 저도 계획했던 기간보다 (귀국이 늦어져) 어떻게 될지 알 수가 없으니까. 걱정되죠.]



한국으로 가는 정기 직항 편이 없는 이집트에서도 혼란이 빚어지고 있습니다.



[이응석/이집트 교민 : 카타르나 두바이나 아부다비나 (경유하는) 이런 경우가 많은데, 공항이 폐쇄돼서 못 가시는 분들도 많이 있고요. 저도 지금 출장이 취소돼서 내일 출국해야 하는데 (항공편이 없습니다).]



이란의 주요 공습 대상인 이스라엘 상황은 더욱 심각합니다.



[이강근/이스라엘 교민 : 오늘 아침까지 계속 사이렌, 경보음, 폭음 밤새 있었고.]



아직 우리 교민들 피해는 확인되지 않았지만 계속되는 공습에 걱정이 큽니다.



[이강근/이스라엘 교민 : 상가, 관공서, 학교 다 폐쇄고, 사이렌이 울리면 바로 방공호로 들어와야 되기 때문에….]



정부는 중동 지역에 있는 우리 국민 보호를 위해 다각적인 노력을 전개하고 있다고 밝혔습니다.



또, 바레인, 아랍에미리트, 요르단 등 7개국에 특별여행주의보를 발령했습니다.



(영상편집 : 김진원)