국제 유가 폭등…"100달러 넘길 수도" 전망까지 나오자

호르무즈 해협이 봉쇄되면서 국제 유가는 10% 안팎 급등했습니다. 주요 산유국들은 다음 달부터 하루 20만 배럴 정도 증산하겠다고 밝혔지만, 유가 충격의 여파로 아시아 증시는 일제히 하락했습니다.



국제 유가는 이란 이슬람혁명수비대가 호르무즈 해협 봉쇄에 나서자 잇따라 급등했습니다.



뉴욕 상품거래소 장외시장에선 서부텍사스산 원유 선물이 전날보다 8%가량 올라 배럴당 72달러대로 올라섰습니다.



브렌트유도 9% 이상 뛰어 79달러대에 거래되며 4년 만에 최대 상승 폭을 나타냈습니다.



전 세계 해상 원유 물동량의 20%가 다니는 호르무즈 해협의 마비가 공급 충격으로 이어진 겁니다.



지정학적 위기가 고조되자 사우디와 UAE, 러시아 등 주요 산유국 모임인 오펙 플러스는 다음 달부터 하루 20만 6천 배럴을 증산하기로 합의했습니다.



하지만 세계 원유 공급량이 하루 1억 배럴 수준인 점을 감안하면 증산 규모도 0.2% 수준에 불과합니다.



선박에 대한 위협 행위를 넘어 호르무즈 해협이 전면 봉쇄까지 치닫게 되면 증산 효과는 더 제한적일 거라는 전망이 나옵니다.



[홍지상/한국무역협회 동향분석실장 : 기뢰 같은 걸 깔아놓거나, 그런 어떤 아주 적극적인 군사 행동이 일어나면은, (통과해서) 오기가 좀 힘든 상황이긴 하죠.]



이란 사태의 불확실성에 유가가 배럴당 100달러를 넘길 수 있단 전망까지 더해져 국제 금융시장도 출렁였습니다.



닛케이지수는 1천 포인트 떨어진 5만 8천으로 1.35% 하락 마감했고, 홍콩 항셍지수도 2.14% 하락해 거래를 마쳤습니다.



시장에선 위험 회피 심리가 높아지고 안전 자산 수요가 늘면서 국제 금값이 2% 이상 뛰어 5천400달러 선까지 올랐고, 비트코인은 6만 5천 달러대까지 밀려 내려왔습니다.



