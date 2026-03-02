김 총리 "중동 정세 시시각각 급변…가능한 모든 상황 선제 대비"

▲ 김민석 국무총리가 1일 정부서울청사에서 열린 중동 상황 점검 관련 긴급 관계부처회의를 주재하고 있다.

김민석 국무총리는 오늘(2일) 미국과 이스라엘의 이란 공격 이후 불안정해진 국제 정세와 관련해 "각 부처는 모든 발생 가능한 시나리오를 상정하고 상황별 대책을 선제적으로 마련해 달라"고 주문했습니다.김 총리는 어제에 이어 오늘도 정부서울청사에서 중동 상황 관계장관회의를 주재하고 "중동 정세가 시시각각 급변하고 있다"며 이같이 지시했습니다.그는 "신속한 상황의 종료를 기원하지만 현시점에서는 사태가 얼마나 지속될지 예측하기 어렵다"며 "금융시장 변동, 유가 상승 등 우려했던 영향이 나타나고 있다"고 진단했습니다.이어 "정부는 사태가 장기화하거나 예기치 못한 돌발상황이 발생하더라도 즉각 대응할 수 있도록 만반의 준비를 다 해야 한다"며 "단기 대응과 함께 상황이 중기적으로 지연될 경우에 대비한 당장의 준비사항은 없는지도 점검해 달라"고 당부했습니다.구체적으로는 "항공편 취소로 현지에 체류 중인 국민의 안전에 대한 우려가 크다"며 "1대 1 안전 확인과 귀국 안내에 만전을 기하고, 만일의 사태에 대비한 수송 작전도 빈틈없이 준비해 달라"고 했습니다.그러면서 "호르무즈 해협 봉쇄로 인해 우려되는 우리 운송 선박에 대한 안전 조치에 각별한 주의를 기울여야 한다"고 강조했습니다.또 "외환과 금융시장 변동성 확대도 우려되는 만큼 유가·환율·주식시장 모니터링 강화 등 시장 안정 조치와 금융 정책 수단을 마련하고, 경제에 미칠 다층적 변화에도 대응 방안을 마련해 달라"고 말했습니다.아울러 "재정경제부를 중심으로 중동 사태의 영향을 받는 기업의 어려움을 청취하고 지원 방안을 검토해 달라"며 "어떤 방식으로 지원이 가능한지, 혹은 어려움을 전달할 수 있는지도 기업들에 충분히 사전에 알려달라"고 지시했습니다.김 총리는 그러면서도 "국민이 안심하도록 차분하게 대응해야 한다"며 "시시각각 변화하는 중동 상황을 예의 주시하면서, 어떤 상황에서도 국민께서 혼란해하지 않도록 차분하고 꼼꼼하게 대책을 마련해 달라"고 당부했습니다.이어 "정부가 효과적으로 대응하려면 정확한 정보와 시의성이 중요하다"며 "각 부처는 관련 정보를 실시간 공유하고, 정부가 한 몸으로 대응할 수 있도록 분야별 대응 체계를 정비해 달라"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)