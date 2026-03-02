뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

아시아 증시, 장 초반 미국 이란 공습 여파 급락…낙폭 줄이며 일부 회복

권애리 기자
작성 2026.03.02 17:38 수정 2026.03.02 17:39 조회수
아시아 증시, 장 초반 미국 이란 공습 여파 급락…낙폭 줄이며 일부 회복
▲ 미국과 이스라엘의 이란 공습 여파로 아시아 증시가 급락한 가운데 2일 도쿄에서 남성이 닛케이지수 현황판 앞을 지나가고 있다.

미국과 이스라엘의 대규모 이란 공습 여파로 3월 첫 개장한 아시아 증시는 장 초반 급락했다가 일부 회복하며 거래를 마쳤습니다.

중국 상하이 종합지수는 약세로 출발했지만 낙폭을 줄여 전 거래일 대비 0.47% 오른 4,182.59로 마감했습니다.

국제 유가 상승 전망에 따라 에너지·원자재주가 강세를 보이며 지수를 끌어올렸습니다.

홍콩 항셍지수는 장중 낙폭을 키워 2.12% 하락 마감했습니다.

상하이 외환시장에서 위안화 역내 환율은 달러 강세 영향으로 장중 한때 달러당 6.90위안대까지 상승했습니다.

인민은행은 기준 환율을 달러당 6.9236위안으로 고시했습니다.

일본 닛케이225 지수는 1.35% 내린 58,057로 거래를 마쳤습니다.

장 초반에는 2.7%가량 급락했지만 이후 58,000선을 회복했습니다.

니혼게이자이신문은 원유 가격 급등과 함께 금융·AI 관련 불안이 겹치며 투자자들의 위험 회피 심리가 강해졌다고 분석했습니다.

항공주는 하락한 반면, 해운·자원 관련주는 상승했습니다.

도쿄 외환시장에서 엔/달러 환율은 한때 157엔대까지 오르는 엔화 약세를 보였고, 오후 5시 기준 156.9엔대를 기록했습니다.

싱가포르 스트레이츠타임스 지수는 2.16% 하락했고, 인도네시아 IDX지수는 2.43%, 말레이시아 KLSE지수는 1.08% 각각 내렸습니다.

인도 뭄바이 센섹스지수도 1.93% 하락하는 등 아시아 주요 시장이 전반적으로 약세를 보였습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
권애리 기자 사진
권애리 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지