뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

국방부, 중동 상황평가회의 개최…"해외 파병부대 피해 없음"

김태훈 국방전문기자
작성 2026.03.02 17:11 조회수
국방부, 중동 상황평가회의 개최…"해외 파병부대 피해 없음"
▲ 안규백 국방부 장관

국방부는 오늘(2일) 오후 안규백 장관 주재로 합참 작전지휘실에서 '현 중동 정세 관련 상황평가회의'를 했다고 밝혔습니다.

회의에는 국방부 및 합참 주요 직위자 40여 명이 참석했고, 동명부대와 청해부대, 아크부대, 한빛부대 등 해외 파병부대 지휘관들도 화상을 통해 참여했습니다.

오늘 회의는 먼저 중동 정세 및 대북 상황을 평가하고, 해외 파병 부대장 보고를 통해 파병부대 상황을 확인하는 순으로 진행됐습니다.

국방부는 해외 파병부대의 안전을 위해 2월 28일부로 방호 태세를 강화했으며, 현재까지 우리 파병부대의 피해는 없는 것으로 확인됐다고 국방부는 설명했습니다.

안규백 장관은 "현지 장병들의 안전을 최우선으로 확보한 가운데, 외부 활동을 자제하고 어떠한 상황에도 즉각 대응할 수 있도록 영내에서 군사 대비 태세 유지에 만전을 기해달라"고 회의 참석자들에게 당부했습니다.

또 "24시간 위기 대응 체계를 유지하고, 교민 철수 지원 요청 시 군 자산이 즉각 투입돼 본연의 임무를 완수할 수 있도록 철저한 준비 태세를 유지하라"고 강조했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김태훈 국방전문기자 사진
김태훈 국방전문기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지