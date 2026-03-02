뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

정부 "중동 상황 전개 우려…이란 핵 문제 해결 노력 동참"

김태훈 국방전문기자
작성 2026.03.02 17:04 조회수
정부 "중동 상황 전개 우려…이란 핵 문제 해결 노력 동참"
▲ 공습을 받은 이란 테헤란에서 연기 기둥이 솟아오르고 있다.

정부는 이란 등 중동 상황을 우려하면서 이란 핵 문제 해결을 강조했습니다.

외교부는 오늘(2일) 대변인 성명을 발표해 "우리 정부는 미국·이스라엘과 이란 간에 벌어지고 있는 현 중동 상황 전개에 대해 심각한 우려를 가지고 예의 주시 중이며, 현재 중동 지역에 소재한 우리 국민 보호 및 에너지 수급 등 경제안보 차원에서 다각적인 노력을 전개해 나가고 있다"고 밝혔습니다.

이어 "우리는 북한 핵 문제의 당사국으로서 국제 비확산 체제의 수호에 대해 확고한 의지를 가지고 있으며, 이를 바탕으로 이란 핵 문제 해결을 위한 국제사회의 노력에 동참해 오고 있다"고 강조했습니다.

아울러 "우리 정부는 현 중동 상황이 국제사회의 보편적 가치와 원칙에 따라 해결되기를 바란다"며 "이를 위해 궁극적으로 대화 과정이 복원되고 협상을 통해 역내 평화와 안정이 조속히 회복되기를 희망한다"고 덧붙였습니다.

이 성명은 미국과 이스라엘의 이란 공습 및 이란의 주변 걸프 국가 공격에 대한 우려를 전하는 동시에 도널드 트럼프 미국 대통령이 공습 이유 중 하나로 언급한 이란 핵무기에 반대한다는 의사를 우회적으로 표명한 것으로 풀이됩니다.

앞서 영국·프랑스·독일 정상은 이란의 주변국 무차별 공습을 규탄했고, 일본은 "이란의 핵무기 개발은 절대 용납돼서는 안 된다"고 밝혔습니다.

외교부 당국자는 "갈등이 주변국으로 퍼지는 것에 대해 우려를 전하고, 우리의 일반적 입장을 밝힌 것"이라고 말했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김태훈 국방전문기자 사진
김태훈 국방전문기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지