대입 반영 영향?…학폭 건수 줄고 학폭위 심의는 증가

▲ 경기도교육청 광교청사

2026학년도 대입부터 학교폭력 조치사항이 대입 전형에 의무 반영되면서, 학교폭력 발생 건수는 줄었지만 학교폭력대책심의위 심의 건수는 늘어난 것으로 나타났습니다.경기도교육청에 따르면 2025학년도 도내 학교폭력 건수는 1만 3천991건으로 집계됐습니다.이 가운데 학폭위 심의가 이뤄진 건수가 7천865건으로 전체의 56.2%를 차지했습니다.나머지 6천126건은 학교장 자체 해결로 처리됐습니다.학폭위 심의 건수와 비율은 최근 3년 중 가장 높은 수준입니다.반면 학교장 자체 해결 건수는 2023학년도 9천976건에서 2025학년도에는 6천126건으로 감소 추세입니다.한국대학교육협의회가 2023년 8월 학교폭력 가해 학생 조치 결과를 2026학년도 대입부터 의무 반영한다고 발표한 이후, 학폭위 심의 비율이 크게 늘었단 겁니다.도교육청 관계자는 "현장에서는 화해와 중재 같은 교육적 해결을 우선하지만, 학생이나 학부모가 학폭위 심의를 강력히 요구할 경우 이를 막기 어렵다"며 "대입 반영으로 자체 처리에 대한 부담이 커진 측면도 있다"고 설명했습니다.(사진=경기도교육청 제공, 연합뉴스)